Spal, una cessione può sbloccare il mercato

Rilanciata in campionato dalla vittoria contro il Torino, la Spal è pronta a sondare il mercato per trovare rinforzi che consentano al mister Leonardo Semplici di proporre maggiori soluzioni in campo nella seconda parte di stagione. Per fare ciò, però, gli estensi devono cedere un giocatore per fare cassa e il nome in uscita, secondo quanto riportato da 'La Nuova Ferrara', è quello di Jasmin Kurtic, 15 presenze e 2 gol in questa prima parte di stagione.

Anche Igor, mai del tutto convincente nei primi mesi di campionato, potrebbe lasciare il club durante il mercato di gennaio secondo la stessa fonte. In entrata dovrebbero arrivare rinforzi soprattutto in attacco, per migliorare il magro bottino di 12 gol fatti, peggior attacco dell'intera Serie A.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 09:39