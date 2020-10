Spal, Zamuner rassicura la tifoseria

La Spal ha iniziato il campionato di Serie B con due pareggi. Soddisfacente quello contro la corazzata Monza, meno quello interno contro il Cosenza, che ha strappato l’1-1 in pieno recupero.

L’organico che la società ha messo a disposizione di Pasquale Marino sembra comunque competitivo per giocarsi quantomeno un posto ai playoff con l’obiettivo di tornare subito in Serie A, ma non si esclude l’arrivo di un attaccante svincolato.

Nella conferenza stampa di bilancio di fine mercato il ds Giorgio Zamuner ha assicurato la tifoseria sulle intenzioni della società a breve e lungo termine: “La famiglia Colombarini e il presidente non hanno alcuna intenzione di smobilitare – ha detto il dirigente biancazzurro – Già il fatto che non abbiamo svenduto i nostri giocatori sta a significare come la Spal ha tutto l’interesse di riaffacciarsi alla massima competizione”.

Zamuner ha spiegato la linea guida utilizzata sul mercato: “L’aver provato a risparmiare qualcosa ha fatto contenta la proprietà. Così come l’aver preso dei giovani. La volontà è quella di provare a ricalcare i campi della A”.

OMNISPORT | 08-10-2020 20:28