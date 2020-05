Spal, Zamuner seconda scelta per il dopo Vagnati

Il sostituto di Davide Vagnati, il direttore sportivo tra gli artefici della scalata dell Spal dalla Lega Pro alla Serie A, ora passato al Torino, potrebbe non essere il grande ex biancazzurro Giorgio Zamuner.

Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb', infatti, l'ex centrocampista dei ferraresi negli anni '90, ex ds del Padova, sarebbe la seconda scelta per il ruolo di futuro uomo-mercato della Spal, alle spalle di Nereo Bonato, attualmente alla Cremonese.

A giocare a favore di Bonato è la maggiore esperienza a livello di Serie A e Serie B, ottenuta con Sassuolo, Udinese e ora Cremonese.

Come dichiarato dalla proprietà e dal presidente Mattioli, in vista del prossimo campionato la Spal è chiamata a gestire un doppio binario in attesa della ripartenza del campionato, in caso di salvezza o di retrocessione.

SPORTAL.IT | 13-05-2020 15:41