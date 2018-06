Spalletti accoglie Nainggolan: 'È ciò che ci mancava'

Sarà anche stato costretto a lasciare la Roma, come Radja Nainggolan aveva prontamente dichiarato subito dopo che il suo trasferimento all’Inter era stato definito, ma adesso la voglia di cominciare la nuova avventura in nerazzurro, la quarta italiana della propria carriera, è talmente grande che il centrocampista belga ha deciso di raggiungere Milano addirittura in auto. Domenica sera Nainggolan ha raggiunto l’hotel Melià, dove attenderlo c'era un buon gruppo di sostenitori nerazzurri, cui il 'Ninja' ha dedicato poche, ma significative parole: "Tifosi felicissimi? Speriamo lo siano ancor di più quando mi vedranno in campo".

Visite mediche previste per lunedì mattina, poi firma del contratto e gli ultimi scampoli di vacanza prima di riabbracciare Spalletti. Intanto il tecnico nerazzurro ha già cominciato a disegnare la nuova Inter, grazie ai rinforzi arrivati dalla Capitale…: "Nainggolan è ciò che ci mancava – ha dichiarato il tecnico a Sky Sport – E con l'arrivo di De Vrij giocheremo con la difesa a tre".

SPORTAL.IT | 24-06-2018 22:50