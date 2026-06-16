Spalletti, Allegri e il mercato sostenibile: da Nico Gonzalez a Lucca, i tecnici devono riciclare gli esuberi di Juventus e Napoli

I due tecnici accomunati dall’esigenza di provare a rilanciare i giocatori di rientro dai prestiti: l’esterno argentino di rientro dall’Atletico Madrid potrebbe dare nuova linfa ai bianconeri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Riciclare prima di comprare: non è un motto anti-consumistico, ma il compito che accomuna Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, chiamati da Juventus e Napoli – per motivi diversi – a rilanciare i giocatori di rientro dai prestiti, da Nico Gonzalez a Lorenzo Lucca.

Riciclare gli esuberi: il destino di Spalletti e Allegri

Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri si ritroveranno nella prossima stagione ad allenare squadre molto diverse tra loro e con obiettivi differenti, tuttavia in questo momento sono accomunati da uno stesso destino: entrambi devono provare a rilanciare gli esuberi, i giocatori di rientro dai prestiti che Juventus e Napoli non possono permettersi di accantonare.

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Senza Champions League, infatti, la Juve deve provare a riciclare i giocatori che erano finiti fuori dal progetto tecnico perché può permettersi solo pochi colpi mirati sul mercato. Il Napoli, invece, non ha valorizzato valorizzato diversi calciatori acquistati e poi accantonati da Antonio Conte: nell’ingaggiare Allegri, Aurelio De Laurentiis gli ha proprio chiesto di rilanciare i calciatori bocciati dal tecnico salentino.

Spalletti e la scommessa Nico Gonzalez

Alla Juventus sono tre i giocatori di rientro dal prestito a cui Spalletti potrebbe dare una nuova vita in bianconero. Il primo è Nico Gonzalez, che l’Atletico Madrid vorrebbe confermare ma senza spendere i 32 milioni per il riscatto fissati un anno fa. Secondo Sportmediaset il tecnico ha già contattato l’argentino, confidandogli di voler puntare su di lui. In effetti la Juve deve allargare le soluzioni sugli esterni d’attacco e l’ex Fiorentina, se motivato da Spalletti, potrebbe tornare utile.

Gli altri due da recuperare sono Douglas Luiz, di ritorno dall’Aston Villa, e Daniele Rugani, al rientro dalla Fiorentina: la cessione definitiva del primo appare improbabile e Spalletti potrebbe raccogliere la sfida di trovare finalmente al brasiliano un ruolo in cui sfruttare le sue indubbie qualità tecniche; Rugani, invece, potrebbe trovare spazio se la Juventus decidesse di cedere Federico Gatti, non il tipo di difensore che piace a Spalletti.

Non solo Lucca per Allegri

In casa Napoli l’elenco degli esuberi supera gli undici elementi, le situazioni più problematiche riguardano Lorenzo Lucca e Noa Lang, costati complessivamente circa 60 milioni a De Laurentiis e mai tenuti realmente in considerazione da Conte. Allegri, che stima entrambi, li valuterà in ritiro, qualora non arrivassero prima offerte per i loro cartellini.

Ma tra i giocatori che il tecnico toscano potrebbe provare a rilanciare in azzurro rientra anche Rafa Marin, autore di una buona stagione al Villarreal: se Allegri dovesse abbassare il baricentro del Napoli, lo spagnolo potrebbe trovare un contesto più favorevole per far emergere le sue qualità. Michael Folorunsho, infine, ha fisico, inserimenti e un gran tiro, doti che Allegri apprezza nei centrocampisti: chissà che l’ex Cagliari non possa avere una chance come vice-McTominay.