Spalletti, annuncio sul suo futuro

Luciano Spalletti non si è sbilanciato sul suo futuro a margine di un evento a Rimini: "Se mi prendo un anno sabbatico? Non posso dire quello che farò. Non credo che la Fiorentina abbia mai pensato davvero a me, ma sono molto contento che sia rimasto Montella. Il suo lavoro si vedrà quest’anno, quello passato alla fine della passata stagione non era un messaggio giusto e non dà merito alle sue qualità".

L'esperienza all'Inter: "Io sono onorato di aver avuto la possibilità di allenare l’Inter, è stata una cosa bellissima. Mi porto dietro dei grandi ricordi e terrò caramente dentro di me tutte le storie che abbiamo vissuto insieme. Si può capire quanto sia importante un’esperienza del genere soltanto vivendola dal di dentro. L’Inter è una grande squadra che deve rispondere soprattutto a dei tifosi eccezionali, un bacino enorme che si aspetta moltissimo e che merita grandi soddisfazioni. Conte l’uomo giusto al mio posto? Questo bisogna chiederlo a chi decide. Chi decide non ha scelto me, che resto a casa".

SPORTAL.IT | 15-06-2019 15:53