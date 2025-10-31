Juventus, Spalletti: prima giornata in bianconero minuto per minuto, la sfuriata di Elkann, il retroscena

L'arrivo alla Continassa, la visita accompagnato da Modesto, l'annuncio ufficiale: così è scivolato via il primo giorno di Spalletti in bianconero

Dall’arrivo al Training Center intorno alle 10.40, all’annuncio ufficiale, comunicato poco dopo le 18: la prima giornata in bianconero di Luciano Spalletti è stata senza soluzione di continuità. Tante le cose da mettere a posto prima di domani. E nell’intervallo di Juventus-Udinese, furiosa è stata la sferzata di John Elkann nei confronti della squadra. Ora non si può più sbagliare.

Spalletti e il suo primo giorno in bianconero

Luciano Spalletti ha preso possesso della Continassa, come un tempo fece con Castel Volturno, sede del Napoli alla cui guida ha vinto lo scudetto del 2023, tatuato su un braccio come ricordo. Il nuovo allenatore della Juventus, reduce dal flop con la Nazionale azzurra, è arrivato al Training Center del club intorno alle 10.40 di ieri proveniente da Milano.

Al suo fianco, come da anni accade, il fido Marco Domenichini, suo vice anche alla Juventus. Quindi il passaggio per il J Medical, per le visite mediche, e la prima calda accoglienza ricevuta dai tifosi bianconeri, che nello spiazzale della struttura hanno atteso che facesse capolino all’esterno per riservargli una buona dose di applausi e incitamenti. Qualcuno gli ha chiesto un selfie, qualcun altro un autografo, ai quali il tecnico di Certaldo non si è sottratto.

È iniziata così la prima giornata juventina di Luciano Spalletti, proseguita successivamente con un giro di ricognizione nel centro sportivo, accompagnato dal direttore tecnico Modesto, principale riferimento nella struttura dirigenziale con a capo Comolli.

Spalletti, definito lo staff tecnico

Definito, intanto, lo staff tecnico che lo accompagnerà nell’esperienza in bianconero (contratto fino al 30 giugno 2026, con prolungamento biennale in caso di qualificazione in Champions League). Al posto di Daniele Baldini, assistente tecnico dell’ex ct, ci sarà Giovanni Martusciello, suo vice quando allenava l’Inter ed ex collaboratore di Maurizio Sarri.

L’altro vice sarà Salvatore Russo, a Francesco Sinatti il compito di preparare atleticamente i giocatori. Massimo Brambilla, che ha guidato la Juventus contro l’Udinese e diretto l’allenamento di ieri sotto la supervisione di Spalletti, tornerà ad allenare la Next Gen in Lega Pro.

Spalletti, il primo allenamento e la presentazione

Oggi ci sarà il primo vero contatto con la squadra, ieri Spalletti si è limitato a salutare ogni singolo giocatore arrivato alla Continassa per l’allenamento. Si parte subito forte, con la rifinitura e la partenza per Cremona, dove domani sera è in programma l’esordio dell’allenatore toscano sulla panchina bianconera.

Alle 18, per motivi di Borsa – fa sapere il Corriere dello Sport – è arrivato pure l’annuncio ufficiale con i termini dell’accordo. Alle ore 12 di oggi Spalletti verrà ufficialmente presentato in conferenza stampa.

La sfuriata di John Elkann, squadra senza alibi

Nel frattempo si è fatto sentire John Elkann e il suo non è stato un intervento tenero. Secondo i ben informati, mai prima d’ora lo si era visto così infuriato con la squadra, sferzata e responsabilizzata per quanto accaduto. Linea dura, quella imposta da Elkann ai giocatori, per aver dovuto cambiare tre allenatori in un anno.

La colpa è di tutti, della dirigenza, ma anche della squadra, ha fatto sapere Elkann, che si attende un repentino cambio di passo dopo aver investito ancora nella guida tecnica, con tre allenatori e altrettanti staff sotto contratto (Thiago Motta e Tudor fino al 2027).