La sconfitta per 3-0 in casa contro la Lazio ha scatenato un fiume di critiche nei confronti di giocatori, dirigenza e - soprattutto - Spalletti, di cui i tifosi invocano l'esonero in favore dell'arrivo di Conte

Nuova brutta battuta d’arresto per la Juventus, crollata 0-3 in casa contro la Lazio al termine di quella che con ogni probabilità è stata la peggior prestazione di una stagione fin qui tutt’altro che brillante. Una prestazione che ha scatenato le critiche su social e stampa estera contro Luciano Spalletti, invocando l’arrivo di Antonio Conte, che però, secondo l’opinione di molti tifosi difficilmente arriverà, per colpa di John Elkann.

Tifosi furiosi con Spalletti

Undici punti in appena sette giornate e un ottavo posto in Serie A che dopo gli investimenti estivi sa di grande delusione al momento. Dopo il netto 3-0 rimediato in casa contro la Lazio la pazienza dei tifosi della Juventus nei confronti di Spalletti, individuato come il principale responsabile di questo avvio disastroso, sembra essersi definitivamente esaurita. “Una società illuminata esonera stasera Spalletti approfittando dell’impegno settimanale non decisivo col Rennes, la Juventus di Elkann rimanderà l’inevitabile decisione dopo la sconfitta di Firenze durante la pausa nazionali, ma il destino è scritto” è solo uno dei tanti post che si leggono sui social di questo tenore, con alcuni tifosi che hanno attaccato duramente le scelte del tecnico toscano: “In tutte le partite facciamo sempre schifo, perché non sa fare una formazione. Sempre in panchina Zhegrova e in campo il bambino bosniaco. Per non parlare di Woltemade… Si dece dimettere, ha già fallito”. E ancora: “Cambiaso regista basso mi sembra il segnale definitivo con cui Spalletti ci dice che è pronto a tornare nella sua cascina dalle sue oche”.

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Il giudizio impietoso dagli USA su Spalletti e la Juventus

A pensarla così però non sono i soli tifosi. Giudizi impietosi su Spalletti sono piovuti anche da CBS Golazo, dove l’ex giocatore di Premier Mike Grella non ha usato mezzi termini per criticare, dirigenza, giocatori e, soprattutto, Luciano: “I giocatori che hanno comprato non sono al livello. Luciano Spalletti non è al livello per allenare la Juventus, non è al livello per essere un allenatore di un grande club. Ma tutti, anche la dirigenza, deve prendersi la responsabilità per aver preso questi giocatori. Anche i giocatori devono prendersi le responsabilità, ma è difficile essere duri con loro, non possono alzare il livello”.

Anche il suo collega Marco Messina sembra non nutrire alcuna speranza di una reazione da parte della Juventus sotto la guida di Spalletti, invocando l’arrivo di Conte: “Penso che Luciano Spalletti non possa portare questa squadra oltre… poi hai un Antonio Conte, che probabilmente può tirare fuori la Juventus dai guai”.

I tifosi accusano anche Elkann per il mancato arrivo di Conte

A invocare l’arrivo di Conte sono anche gli stessi tifosi, che però sembrano non nutrire grandi speranze in suo arrivo per via dell’attuale dirigenza e della proprietà, impersonificata da John Elkann, attaccato direttamente, “Senza una Grande Guida (Presidente), sotto, tutti gli scarsoni che abbiamo non ci porteranno da nessuna parte. Elkann per primo sta distruggendo la storia di una grande società, e a pagare per primi siamo noi tifosi di tutto il mondo”, e indirettamente “Tudor e Motta furono esonerati per molto meno. Solo che a sto giro, con Conte libero, non possono permettersi di esonerare Spalletti per prendere un altro capro espiatorio. Non ci sono alternative”. E ancora: “O prendi Conte e spendi 400 milioni sul mercato ma questa ipotesi fa schifo a Elkann, facile capire il perché”. Della stessa opinione anche Marco Varini, che ha poi punzecchiato ulteriormente Spalletti: “La Juve mi spezza perché sarebbe la prima squadra in cui andrebbe Antonio Conte, ma proprio a piedi, eppure non lo calcolano minimamente. Il tutto per tenere un Spalletti che già si sapeva avrebbe fatto fatica. Ha fatto bene solo a Napoli, in una stagione assurda per tanti motivi”.