Spalletti beato verso il rinnovo: "Sono in paradiso"

Luciano Spalletti dopo l'incontro con la dirigenza dell'Inter si è soffermato con i cronisti: "Siamo venuti qui per spartirci le cene vinte di quelli che non ci credevano. Siccome noi siamo partiti da tempo convinti che ci saremmo arrivati, abbiamo scommesso con tutti quelli che non ci credevano. E ora si spartisce. Fino a che anno si va avanti? Si va lunghi. Sono abbastanza felice? No, io sono felicissimo. Non abbastanza. Siamo dove speravamo di essere, si tocca il paradiso con un dito".

"Il rinnovo? Non ha firmato Ancelotti? Se vi dico che ho firmato anche io passo inosservato perché, in confronto a lui, io non sono niente. Si guarderà nei prossimi giorni".

Anche Steven Zhang ha confermato che la trattativa è in corso: "Firmeremo presto il rinnovo con Spalletti. Tutti i tifosi dell’Inter, in tutto il mondo, volevano vedere l’Inter tra i top club e ora l’Inter è in Champions League. Tutti dovrebbero essere felici, anche i nostri avversari: le partite saranno più affascinanti con noi in Champions. I tifosi possono sognare? Io non amo parlare di sogni, possiamo raggiungere risultati ma passo dopo passo, lavorando. Non si fa tutto in un giorno, dobbiamo lavorare come abbiamo fatto quest’anno".

SPORTAL.IT | 24-05-2018 08:30