Spalletti boccia in toto l'Inter vista contro l'Eintracht

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della sua Inter contro l’Eintracht Francoforte che è valsa l’eliminazione dei suoi agli ottavi di Europa League e domenica c’è il derby contro il Milan.

“Stasera abbiamo perso subito equilibrio – ha esordito Spalletti – abbiamo commesso troppe leggerezze. Siamo mancati in tutti gli aspetti. Poi ci siamo innervositi e da lì è diventata ancora più difficile contro una squadra che va forte e lo ha dimostrato in questa Europa League”.

La differenza si è vista anche dal punto di vista fisico: “Loro arrivavano sempre primi sulle seconde palle. Se non hai la pulizia giusta sulle primi e se non le lavori bene diventano tutte seconde e lì loro hanno dominato”.

Cosa è successo nei primi dieci minuti: “Non siamo riusciti a far girare bene la palla. A Keita manca anche un po’ di lotta, ma è normale visto che non giocava da tanto. Questa può essere anche colpa mia. Il gol iniziale ci ha dato nervosismo superiore rispetto al fatto di dover recuperare”.

“Abbiamo sbagliato a forzare delle giocate – continua Spalletti – dovevamo giocare con intelligenza visto che eravamo in casa, invece abbiamo creato confusione e non abbiamo giocato da squadra tentando di trovare la giocata da soli. Abbiamo faticato molto a trovare le giuste distanze fra i reparti e non abbiamo quasi mai trovato il giusto equilibrio”.

Paura in vista del derby: “Parlare di paura è difficile, anche a sentirselo dire. Poi bisogna vincere in 10 minuti questa partita qui e non è corretto, ovvio che bisogna fare meglio di quanto fatto stasera. Ma che fanno, ci picchiano o giochiamo a calcio? Bisogna avere più fiducia ma quello viene automatico, da stasera uno pensa alla partita e rivede ciò che è stato lo scorrere delle fasi e sa riconoscere di non essere stato così capace di letture equilibrate".

SPORTAL.IT | 14-03-2019 23:55