Spalletti cambia, tre soprese nella formazione interista

Luciano Spalletti cambia ancora. La dodicesima formazione diversa. Nella sfida contro l’Atalanta il tecnico nerazzurro continua con il suo turnover e cambia qualcosa soprattutto nel reparto difensivo ma anche a centrocampo. Non giocheranno dal primo minuto il croato Vrsaljko e l’olandese De Vrij, con D’Ambrosio e Miranda che avranno la chance di dimostrare al tecnico toscano di poter essere utili alla causa. Nei tre di centrocampo non c’è Joao Mario, ma se fino a qualche settimana fa questo sarebbe stato di ordinaria amministrazione sorprende invece che non venga confermato il portoghese dopo l’ultima eccellente prestazione contro il Genoa nel roboante 5-0 rifilato al team di Juric. Gagliardini, Brozovic e Vecino avranno il compito di contrastare il sempre folto centrocampo dell’Atalanta. In attacco conferma per Politano a discapito di Candreva, mentre a sinistra agirà come sempre Perisic. Inamovibile al centro dell’attacco capitan Mauro Icardi, che dopo essere andatoa bersaglio anche contro il Barcellona in Champions League vuole continuare la sua striscia di gol anche su un campo difficile come quello di Bergamo. L’Inter del resto è chiamata a rispondere al Napoli che ieri ha vinto in rimonta a Genova e soprattutto potrebbe guadagnare punti sulla capolista Juventus, impegnata a San Siro contro il Milan.

Questa la formazione ufficiale dell’Inter.

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Vecino; Politano, Icardi, Perisic. All. Spalletti.

SPORTEVAI | 11-11-2018 11:44