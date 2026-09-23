Tornare a essere un riferimento per la Nazionale, in attesa di ritrovare qualificazione Champions e scudetto: questo l'obiettivo della società bianconera. Ecco la strategia.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La Juventus guarda al futuro. Costruire una squadra più italiana e tornare a essere un riferimento anche per la Nazionale: questa l’idea alla base della strategia dei bianconeri. L’area tecnica, con il tandem Carnevali-Massara già al lavoro, sta monitorando diversi giovani talenti in vista delle prossime sessioni di mercato. L’obiettivo è duplice: individuare giocatori italiani di prospettiva e, allo stesso tempo, gettare le basi per una Juventus nuovamente competitiva in Italia e in Europa. Il club, inoltre, dovrà attendere il ritorno delle risorse garantite dalla qualificazione alla Champions League, fondamentali per sostenere una campagna acquisti all’altezza delle ambizioni. Spalletti, tra presente e futuro, attende nuovi rinforzi.

Palmisani, la Juventus osserva il talento del Frosinone

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è Lorenzo Palmisani, portiere classe 2004 che si è preso la scena in questo avvio di campionato con la maglia del Frosinone. Straordinaria la sua prestazione contro il Como di Fabregas nello scorso weekend. Il giovane estremo difensore, fresco di rinnovo fino al 2031 con i ciociari, era già stato monitorato dalla Juventus nel recente passato. Il suo rendimento in questo inizio di campionato ha riacceso l’interesse del club bianconero. Palmisani si è messo in evidenza dopo il salto dalla Serie B alla massima categoria, mostrando buona personalità e una straordinaria reattività tra i pali.

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In un momento in cui la Juve è impegnata nella ricerca del vice Vicario, per via del grave infortunio patito dal polacco Gabrara, potrebbe valutare un’operazione in prospettiva, cercando di anticipare la concorrenza e assicurarsi il giocatore per il futuro. La porta, del resto, rappresenta soprattutto alla Juve un ruolo molto delicato, considerando lo storico della società piemontese. L’idea di costruire una coppia di portieri di marca italiana stimola le idee di Carnevali e Massara. E non è escluso che a gennaio ci possa essere già un affondo per un prospetto “alla Palmisani”, magari lasciando in prestito il ragazzo fino alla prossima estate, prima di riaccoglierlo definitivamente alla Continassa.

Raimondo e Romano nel radar bianconero

Non c’è però soltanto Palmisani nei piani della Juventus. Un altro nome seguito è quello di Antonio Raimondo, attaccante di proprietà del Bologna attualmente al Frosinone. Il centravanti, giovane e già con grande esperienza nel calcio professionistico, rappresenta un profilo che coincide con i parametri dell’area tecnica bianconera, tesa a puntare su talenti italiani in crescita. La Juventus guarda dunque anche al reparto offensivo, alla ricerca di giocatori che possano svilupparsi e diventare importanti nel medio periodo, sulla scorta di quanto fatto con Ekhator del Genoa.

A centrocampo, invece, attenzione ad Alessandro Romano. Il giocatore, passato dalla Roma al Cagliari, ha attirato l’interesse di diversi club grazie alle prestazioni offerte in questo inizio di stagione alla corte di Pisacane. Anche in questo caso la Juventus osserva con attenzione l’evoluzione del talento italo-svizzero, che ha scelto l’azzurro e ha già risposto alla convocazione del ct Roberto Mancini, entrando a far parte ufficialmente del gruppo che affronterà le prime quattro gare di Nations League.

Spalletti e Carnevali, una Juventus più vicina alla Nazionale

Palmisani, Raimondo e Romano rappresentano tre profili differenti, ma accomunati da un elemento: sono giovani italiani con margini di crescita. È proprio questa la direzione che la Juventus sembra voler seguire. L’obiettivo non è soltanto quello di aumentare la presenza di giocatori italiani in rosa, ma creare un gruppo in grado di diventare nel tempo una base per la Nazionale. Una strategia che punta quindi sia alla competitività del club sia alla valorizzazione del talento azzurro. Per riuscirci servirà però un lavoro graduale.

La Juventus dovrà essere brava a far coincidere la ricerca dei giovani con la necessità di tornare immediatamente ai vertici del calcio italiano. La qualificazione alla Champions League sarà un passaggio cruciale anche dal punto di vista economico, perché permetterà di recuperare risorse da destinare al mercato.

Dopo anni caratterizzati da una forte componente internazionale, complici costi delle singole operazioni e obiettivi mancati, la Juventus proverà a ripartire da un nuovo blocco italiano. Palmisani, Raimondo e Romano sono tre dei nomi già finiti sotto la lente di ingrandimento del duo Carnevali-Massara, con il placet di Luciano Spalletti. La lista potrebbe allungarsi nelle prossime sessioni di mercato, ma la strategia è ormai chiara a tutti.