Spalletti chiede garra e ribadisce “siamo anti-nessuno”

Nè anti-Juve, né anti-Napoli: Spalletti ribadisce la sua filosofia. Pro-Inter sì ma per il resto la sua squadra è “anti-nessuno”. Domani c’è il Genoa per allungare la striscia positiva in campionato e il tecnico nerazzurro rispolvera quel termine utilizzato da Adani nella celebre gara col Tottenham che ha dato il via alla rinascita nerazzurra: “L’insidia è che ogni volta che andiamo in campo dobbiamo dimostrare che siamo superiori agli avversari. Non è tanto la forza dell’avversario ma è la garra che metti per batterlo”. Quella che si aspetta nonostante qualche cambio di formazione, anche perchè all’orizzonte c’è anche il Barcellona in Champions: “Quanto alle rotazioni qualcosa di diverso ci sarà ma il vostro modo di parlarne… Rotazioni può andare bene perché io metto in campo sempre l’Inter”. Dovrebbe toccare a Lautaro al posto di Icardi anche se Spalletti resta un po’ sul vago: “Lautaro è nei miei pensieri, ha caratteristiche di livello e in queste gare può darci una mano importante con i tanti impegni. Scegliere lui non vuol dire far riposare l’altro. Si parte sempre con l’idea della riserva o del bocciato. In campo è una conseguenza che ci vadano in 11. In questo caso sono io che scelgo Icardi al suo posto. Se scelgo Lautaro non è per far respirare Icardi ma perché è di pari livello e spessore”.

RADJA CONVOCATO – Poi batte su un concetto: “Devono capire che siamo una squadra fortissima, che gioca un calcio importante. Come è successo in qualche partita. Una squadra che possa meritare i tifosi che avrà domani. Intorno ai 70mila spettatori. Dobbiamo meritare un palcoscenico del genere”. Non ci sarà ancora Nainggolan che però sarà convocato: “Sta facendo vedere il suo pezzo forte, essere uno tignoso anche quando ha un problema. Oggi si è allenato, è andato forte, ha fatto un lavoro supplementare che doveva fare.Lo porto con me. Domani mi sembra difficile poterlo usare ma è già dentro il gruppo e la mezzora la può fare anche domani perché ha quel carattere lì di volerci essere e stare. Io ho un gruppo forte, non è che ti faccio giocare perché manca lui. Io al posto di Joao Mario ne potevo scegliere altri tre o quattro. Ha giocato lui perché aveva per me le caratteristiche più precise e lui ha risposto correttamente. Radja è forte, come altri che fanno parte dell’Inter che lo sono altrettanto”.

VIENE MAROTTA? – Dopo un passaggio sul Genoa (“C’è voluto un Milan forte e con una testa sana per portare a casa il risultato. Loro hanno reclamato di aver meritato di più ed è vera sia una cosa che l’altra. Questo dà la misura di cosa ha fatto il Genoa”) Spalletti commenta anche il probabile – quasi sicuro – arrivo di Marotta in nerazzurro: “Lo conosco ed è un ottimo professionista, può dare il suo contributo. Ma qui ce ne sono molti che potrebbero dare il proprio contributo alla Juventus. La cosa che mi fa riflettere è che Marotta che viene via dalla Juventus lo sapevano solo alla Juventus, che potrebbe venire all’Inter lo sanno tutti meno che all’Inter. C’è qualcosa da rivedere”.

SPORTEVAI.IT | 02-11-2018 15:15