Juve, Spalletti sprona Di Gregorio: “Accetti di essere disprezzato”. Comolli intanto pensa a Vicario e Alisson

Il tecnico bianconero commenta il momento no dell'estremo difensore e lo sprona in vista della gara con il Galatasaray, intanto si sonda il mercato per un possibile sostituto

Alla vigilia del ritorno del playoff di Champions League che vedrà la Juventus chiamata all’impresa per ribaltare il pesante 5-2 incassato al RAMS Park contro il Galatasaray, Luciano Spalletti non può non tornare su quel Michele Di Gregorio, protagonista in negativo dell’ultimo periodo e autore di una prova da dimenticare (l’ultima di una lunga serie) in campionato contro il Como. Intanto, Comolli pensa già al possibile sostituto dell’ex Monza con in lista Vicario e anche un “ex spallettiano”.

L’appello di Spalletti ai tifosi

Di Gregorio è con molta probabilità l’emblema del momento no della Juventus, che arriva al playoff di ritorno di Champions League contro il Galatasaray con il morale letteralmente sotto i… tacchetti. Ed è anche per questo che nella conferenza stampa della vigilia, Spalletti ha voluto chiamare a raccolta i tifosi: “Sappiamo che è un momento delicato e difficile, ma stavolta glielo chiediamo proprio di starci vicino, perché con i nostri tifosi al nostro fianco diventiamo davvero più forti”.

La voglia di Yildiz e il consiglio a Di Gregorio

Tra i protagonisti del match non vuole mancare Kenan Yildiz, che oggi si allenato parzialmente in gruppo indossando un tutore e sul quale Spalletti ha rivelato: “Quando stava uscendo dal campo mi è passato vicino per dirmi ‘mister, io ci sono. Sono a posto’”. Il turco resta in forse, così come resta in bilico Di Gregorio dopo l’ennesimo flop stagionale, a cui Spalletti consiglia di “sviluppare la capacità di accettare di essere disprezzati, per non dipendere dagli sguardi degli altri”.

Perin in rampa di lancio?

Poi, la frase che fa il pari con quel “non ha nessuna responsabilità in più degli altri” pronunciata dopo il Como: “A livello di gruppo non diamo in pasto nessuno alle considerazioni e le critiche degli altri, dividiamo tutto in parti uguali. Perin al suo posto? Si prova a pensare a tutto per mettere meno in difficoltà possibile tutti. Si fa una valutazione sperando che sia quella corretta”. Per concludere con una battuta: “C’è anche Noah, il figlio di Pinsoglio, da tenere in considerazione”.

Comolli scandaglia il mercato

Battute a parte. Perin o non Perin. È chiaro come il poco senso di sicurezza trasmesso a ogni intervento e i ripetuti errori mettano al momento l’attuale titolare della porta bianconera in una posizione scomoda, che porta la dirigenza della Vecchia Signora a interrogarsi sul futuro. Svanita la pista Mike Maignan, sondata con insistenza prima del rinnovo del portierone francese con il Milan, Comolli ha sul proprio taccuino due nomi di quelli pesanti. Entrambi dalla Premier League. Entrambi di ritorno in Serie A. I due profili individuati per il post Di Gregorio rispondono ai nomi di Alisson Becker e Guglielmo Vicario.

Opportunità Alisson

La pista che porta al primo, già allenato da Spalletti ai tempi della Roma, pare al momento la più percorribile, specie non dovessero giungere a rimpinguare le classe bianconere i 60 milioni garantiti dall’accesso alla prossima Champions League. Il brasiliano del Liverpool è, infatti, in scadenza nel 2027 e i Reds l’anno scorso hanno acquistato per ben 35 milioni di euro Giorgi Mamardashvili dal Valencia. Il titolare, al momento, resta il 33enna brasiliano, ma nella prossima stagione le gerarchie potrebbero capovolgersi rapidamente. Un cambio d’aria non potrebbe essere una cattiva idea per l’ex giallorosso…

Contatti in corso per Vicario

Passando a Vicario, l’attuale estremo difensore del Tottenham ha un contratto in scadenza nel 2028. Per assicurarsi le sue prestazioni, servirebbe dunque un investimento importante. La valutazione degli Spurs si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, ma Comolli deve fare i conti anche con la concorrenza dell’Inter. Per questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, negli scorsi giorni ci sono stati nuovi contatti con l’entourage dell’ex Empoli. Sempre stando a quanto riportato dalla Rosea, il sogno bianconero sarebbe Marco Carnesecchi. Sogno destinato a rimanere tale, nonostante la fede juventina del classe 2000, vista la richiesta altissima (40-50 milioni di euro) dell’Atalanta.