Spalletti contro tutti, Allegri e Inter del Triplete

Otto anni dopo l’Inter torna ad ospitare il Barcellona. Era l’aprile 2010 quando i nerazzurri di José Mourinho disputarono una delle partite destinate a restare per sempre nella storia del club, il 3-1 nella semifinale d’andata della Champions poi vinta a Madrid contro il Bayern Monaco, dopo la strenua resistenza in inferiorità numerica al Camp Nou.



Da quel giorno sono ovviamente cambiate tante cose. Il Barça è forse meno stellare di quegli anni, così come l’Inter, passata da sei stagioni senza Champions prima di tornare a respirare l’aria delle sfide che valgono una carriera. Nella fase a gironi non è lo stesso che in una gara ad eliminazione diretta, ma dopo la netta sconfitta dell’andata c’è da fare punti per evitare di trasformare la trasferta di Londra contro il Tottenham in uno spareggio.

Luciano Spalletti ha caricato la vigilia in conferenza stampa, allontanando il ricordo di quella notte di primavera rispondendo alla domanda se si poteva trarre spunto tattico dall’atteggiamento che tenne quella Inter: “Io penso di no. Noi siamo partiti un anno e mezzo fa e stiamo andando nella direzione giusta. Se sei abituato a costruire dal calcio di rinvio poi fatichi ad adeguarti ad un altro stile di gioco. Abbiamo lavorato per andare a prenderli alti che penso sia l’unico modo per togliere loro lo spazio e la scelta dei tempi di costruzione dell'azione. Sennò ti schiacciano, ti fanno ammucchiare in area e si può solo ripartire, ma per farlo bisogna avere giocatori con gamba e resistenza e non sbagliare in quelle poche occasioni che ti si presentano”.

Un’orgogliosa rivendicazione del proprio stile di gioco, quindi, della propria visione del calcio, figlia magari anche delle caratteristiche differenti degli elementi a disposizione rispetto a quelli su cui poteva contare Mourinho.

Chiaro il piano tattico che dovrà seguire l'Inter, con o senza Messi come avversario: "Lui è la ciliegina, è la maglietta che chiedono i bambini che sognano di diventare calciatori, ma sono forti anche senza di lui. Noi non siamo riusciti a tenere la palla dopo averla riconquistata. Sarà difficile trovare spazi ampi per giocare, ma dovremo essere più bravi quando la riconquistiamo, bisognerà avere qualità e personalità".

Spalletti ne ha pure per l'allenatore della Juventus Max Allegri, che ha definito proprio il Barcellona come la favorita della Champions: "Quello di mettere pressione sugli avversari è un giochino frequente nella nostra professione… La Juve è forte e probabilmente rivincerà il campionato loro se non ci sarà una squadra che fa cose incredibili. La vittoria del Barcellona in Champions è possibile, anche nel confronto con loro”.

