Icardi domani gioca, il mondo del web si spacca

La decisione di Luciano Spalletti di convocare Mauro Icardi per la sfida di campionato nel turno infrasettimanale era prevedibile, ma è stata una scelta che ha spaccato la tifoseria nerazzurra. Sono in tanti i sostenitori interisti che sul web mostrano il loro disappunto e a detta di molti l’argentino andava tenuto fuori anche per Genoa-Inter.

Urge per la Champions – I sostenitori che si sono schierati a favore focalizzano l’attenzione su un punto: Icardi è fondamentale nella lotta per conquistare una posizione di classifica che valga l’accesso alla Champions League, perché dopo la sconfitta interna contro la Lazio e un calendario che sulla carta sembra essere il più ostico non è affatto scontato riuscirci senza il suo apporto. In tanti inoltre ringraziano Marotta per la mediazione (anche Spalletti in conferenza ha sottolineato i meriti dell’ex-Juventus) e chiedono addirittura che Icardi giochi dal primo minuto (e Spalletti ha confermato che sarà così).

La curva si è espressa – Tanti invece sono contrari al ritorno di Icardi. Su tutti gli ultras, che con un comunicato hanno espresso la loro posizione. Nel comunicato infatti si legge: “Dopo un confronto interno tutti i gruppi della Curva Nord hanno deciso all’unanimità che il comportamento del numero 9 nerazzurro non deve più esser tollerato. La Nord ritiene che Icardi abbia dato prova di non possedere il carattere necessario non solo per ottenere una fascia di capitano ma neppure per poter costruire sulla sua figura un futuro per ottenere uno spogliatoio unito. Con questo comunicato invitiamo la società Inter a prendere al più presto i necessari provvedimenti per allontanarlo da un gruppo che non pare minimamente intenzionato a condividere con lui il percorso immediato e futuro della squadra anche a rischio di compromettere il finale di stagione”. Sarà quindi interessante vedere che accoglienza riceverà il bomber argentino ad inizio match al Ferraris.

SPORTEVAI | 02-04-2019 12:00