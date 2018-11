Spalletti: Da tempo ci portiamo dietro lo stesso difetto

Asfaltata. I veri nerazzurri a Bergamo sono quelli dell’Atalanta, non pervenuta o quasi l’Inter, né i miracoli di Handanovic, nè il rigore di Icardi del momentaneo 1-1 sono riusciti a metterla in piedi e la striscia vincente finisce qua. Riscappa il Napoli e l’Inter ora si interroga sui suoi limiti. Spalletti ne identifica uno su tutti, emerso già prima ma fatale oggi: “Ci portiamo dietro da tempo il fatto che non riusciamo a essere concentrati per lungo tempo. Così si va a concedere disattenzioni e metri agli avversari, la si prende comoda e quando si trova una squadra determinata, cattiva sportivamente e messa bene in campo diventa tutto più difficile”. Come spesso accade il tecnico dell’Inter si addentra nelle motivazioni tattiche: “La partita si è incanalata meglio dopo il pareggio, come volevamo sin dall’inizio. Ma nelle letture individuali e nelle prese di posizione come scelta e volontà di andare all’impatto fisico abbiamo perso troppi duelli. Loro hanno mantenuto costante dall’inizio il loro atteggiamento, noi siamo saliti nella parte centrale della ripresa ed entrambe potevano vincere. Poi c’è stato un altro calo e abbiamo ceduto su alcune interpretazioni. Loro hanno sfruttato i vantaggi sulle palle inattive”.

L’ESPULSIONE – Non fa polemiche per il rosso a Brozovic ma si capisce che non è d’accordo: “Non so, non ho visto il fallo. in quel momento la reazione emotiva ce l’hai e rischi qualcosa di più, ma non mi è sembrato un fallo cattivo. Questa comunque è sicuramente una partita che ci porteremo dietro, sia per prenderci ciò che non è andato bene ma anche perché non succeda più. Per andare a vedere cosa hanno fatto di differente loro da noi, qualcosa hanno fatto soprattutto nei duelli individuali e nelle considerazioni individuali”. La faccia di Spalletti è tutto un programma: “Perdere mi distrugge. Ho il tempo per digerire questa sconfitta, poi si andrà a ridire le cose che dovranno far capire di nuovo ai nostri giocatori quelle che sono le nostre aspettative e quello che è il nostro traguardo”.

MEGLIO TACERE – È la mentalità di alcuni dei suoi che non è andata giù a Spalletti che però non accetta l’alibi della stanchezza fisica e mentale: “Secondo me questo non è corretto, però è chiaro che il risultato dice questo e va accettato tutto quello che viene portato in superficie. Quando perdi 4-1 in questo modo, devi stare zitto e concedere spazio a chiunque voglia entrarci dentro. Abbiamo cambiato, sono passati cinque giorni dall’ultima partita ed in questo intervallo fai in tempo a recuperare sia sul piano fisico che mentale. Da qui a fine campionato sarà così, bisogna abituarsi. Il discorso è che quando vieni da troppe vittorie ti abitui e pensi che ti venga concesso qualcosa, ma non hai il diritto di avere alcun vantaggio. Bisogna invece trovare la forza di ripartire da zero ogni volta, perché poi trovi questi animali qui e tutto diventa più difficile”.

SPORTEVAI | 11-11-2018 15:21