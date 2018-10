Spalletti: "Derby per la storia"

Alla vigilia del derby Luciano Spalletti ha voluto caricare i suoi: "Sono le grandi vittorie che ti fanno entrare nella storia dell’Inter, non i contratti. E la storia passa da queste sfide qui. Non temo niente, non abbiamo paura".

"Un successo domani varrebbe molto di più dei normali tre punti per quello che riuscirebbe a produrre nella testa dei calciatori – afferma l'ex tecnico della Roma -. In questi giorni abbiamo pensato solo al derby, una competizione a parte. Ci sarà pure il quarto anello, composto da quei tifosi seduti sui divani di casa. Si parla tanto di cornice di pubblico, io dico che sarebbe più giusto parlare di quadro: da allenatore dell’Inter vado in giro petto in fuori e mani dietro la schiena. Milano città dev’essere orgogliosa di questo derby".

Sul suo collega Gattuso: "Fa parte di quei tecnici bravi come De Zerbi, Simone Inzaghi, Di Francesco, Martusciello e Giampaolo. Il Milan gioca bene, ha principi di gioco simili a noi come ad esempio la costruzione bassa dell’azione e la ricerca del centravanti".

Domani sarà anche la sfida tra Icardi e Higuain: "Icardi o Higuain? Si resta a bocca aperta con le loro giocate. Sono interista, mi tengo Mauro. Lasciamolo così com’è, perfetto per ottenere grandi risultati".

