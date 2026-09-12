Luciano Spalletti ha presentato la gara col Sassuolo: il dubbio modulo senza Locatelli, Woltemade dall'inizio e i complimenti ad Aquilani, suo ex calciatore

Alla vigilia di Sassuolo-Juventus, posticipo domenicale della quarta giornata di campionato, Luciano Spalletti ha parlato a tutto tondo del momento della squadra, del problema infortuni, di cosa si aspetta da domani in poi. E sull’obiettivo qualificazione in Champions League sfumato la passata stagione.

Spalletti dispiaciuto per Locatelli e su Kolo Muani…

Sassuolo-Juventus, al Mapei Stadium, completerà il programma della quarta giornata di campionato, in programma domani. I bianconeri, 7 punti in 3 gare, reduci dall’1-1 interno, in extremis, ottenuto contro il Milan, si presentano a Reggio Emilia con tante defezioni: le ultime quelle di Locatelli e Boga, fuori per la rottura del menisco esterno del ginocchio destro e per la lesione di medio grado del bicipite femorale.

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“Dispiace per quanto accaduto a Locatelli, ma è un’assenza che ridistribuirà responsabilità a tutti gli altri“, ha esordito Luciano Spalletti in conferenza, alla vigilia del match col Sassuolo, che anticiperà l’esordio in Europa League. Ancora parole al miele per Locatelli: “Lui la maglia non se la toglie neppure sotto la doccia, sappiamo quanto ci tiene alla Juventus e il suo valore. Ma già durante gli allenamenti ho visto, da parte di tutti, la responsabilità di cui parlavo. Kolo Muani, ad esempio, avrebbe potuto venire al campo a ora di cena, ma ha scelto di venire prima, per stare con i compagni“.

Il dubbio modulo e il 4-3-3 senza Locatelli

Senza Locatelli in mezzo al campo non dovrebbe cambiare nulla: “Siamo liberi di esplorare, senza Locatelli non cambia nulla. Possiamo giocare con il 4-3-3, la rosa ce lo permette“, commenta Spalletti, tornato sul ruolo di mezzala di Nico Gonzalez, contro il Milan: “Si cerca sempre di non dare riferimento agli avversari per portarli fuori dalle loro zone di campo”. Magari ci sarà più spazio per Koopmeiners: “La sua volontà di restare alla Juventus mi ha fatto piacere, lo vedo libero, più sciolto, proveremo a dargli il ruolo dove si sente a più agio, dal sottopunta all’Atalanta a braccetto di difesa”.

E su Douglas Luiz: “Ho sentito parlare di scommessa, lui è una certezza e ha già fatto vedere di essere forte. Aveva solo bisogno di sentire fiducia nelle sue qualità. Sa giocare in lungo e nel corto, come stazza regge i contrasti“, ha proseguito Spalletti. Per quanto riguarda gli altri indisponibili: “McKennie e Cambiaso è difficile recuperarli, domattina faremo un provino per Cambiaso, per McKennie pensiamo a giovedì, non lo rischiamo. Sarr? Sarà a disposizione, è un calciatore completo, ha corsa e resistenza. Woltemade dal 1′? Lo valuteremo, l’inserimento è stato fatto, sa ricoprire più ruoli“.



Spalletti su Aquilani, Carnevali e la Champions mancata

Sarà un ritorno al passato per Spalletti, che ritrova da avversario Alberto Aquilani, suo giocatore alla Roma. Per lui già intravedeva un futuro brillante anche da allenatore: “Il suo zaino era pieno di qualità, immaginavo facesse bene. Le sue giocate in campo le vedo chiare nelle squadre che allena”.

C’è stato spazio anche per i complimenti al Sassuolo e per una battuta sull’attuale amministratore delegato bianconero, Giovanni Carnevali, per anni uomo mercato degli emiliani: “Il Sassuolo, negli anni, si è contraddistinto per qualità di gioco. Alla società vanno i miei complimenti, per la serietà, per aver creato un ambiente equilibrato. Penso sia dipeso anche dalla presenza di Carnevali, che se potessi farei giocare domani: segnerebbe il gol dell’ex“. Infine un commento sulla Champions League, obiettivo fallito la scorsa stagione: “Brucia tantissimo, ma dobbiamo conviverci. Sarà una motivazione in più per fare bene“, conclude Spalletti.