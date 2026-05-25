Spalletti e Allegri vanno confermati secondo voi dopo il flop in campionato di Juventus e Milan?

Per la prima volta dopo 35 anni le due big del Nord fuori contemporaneamente dalla massima competizione continentale, sfumano centinaia di milioni

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Uno è l’ex ct della Nazionale, l’altro potrebbe essere il prossimo ma sia Spalletti che Allegri sono finiti nel tritacarne delle critiche dopo il clamoroso epilogo della stagione. Juventus e Milan fuori dalla Champions League: ci andranno l’outsider Como e la Roma che è stata capace di una rimonta spettacolare per chiudere al terzo posto. I numeri inchiodano i due grandi vecchi del calcio italiano, sembra la fine di un’era: sugli scudi i giovani come Chivu e Fabregas assieme alla conferma di Gasperini e Conte. Vanno mandati via Luciano e Max?

Il record negativo di Juve e Milan

Per trovare una stagione senza Milan e Juventus nella massima competizione continentale bisogna tornare indietronel tempo. L’ultima volta risale al campionato 1991/92, 35 anni fa, quando nessuna delle due grandi storiche del calcio italiano partecipò a quella che all’epoca si chiamava ancora Coppa dei Campioni, cosa peraltro mai successa da quando esiste la Champions League. In quel caso, però, la Juve finì settima e fu esclusa sul campo mentre i rossoneri chiusero al secondo posto ma furono squalificati dall’UEFA in seguito al celebre abbandono del campo durante il quarto di finale di Coppa dei Campioni contro l’Olympique Marsiglia nella stagione 1990/91.

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Spalletti e la grande illusione

Spalletti aveva illuso tutti, è vero. Giocatori ritrovati, un gioco più convincente: sembrava la strada giusta per tornare in Champions ma alla fine ha fallito per i risultati con le medio-piccole: 1-1 col Sassuolo (con rigore decisivo sbagliato da Locatelli), 1-1 col Verona retrocesso e 0-2 con la Fiorentina. Tutte e tre in casa. Sette punti persi che fanno la differenza tra l’Inferno e il Paradiso. Da quando ha preso il posto di Tudor ha provato ad aggiustare le cose ma sono rimasti diversi buchi neri: Koopmeiners è stato lo stesso fantasma di sempre, in attacco nonostante un turnover infinito i vari David, Openda e Zhegrova hanno sempre fallito e le troppe disattenzioni difensive hanno fatto il resto. La Juve sembra intenzionata a confermarlo, anche per non ripetere lo stesso errore degli ultimi anni con un via vai continuo sulla panchina (Sarri, Pirlo, Allegri, Tiago Motta, Tudor e appunto Spalletti in sei anni) ma sarebbe la scelta giusta?

Il crollo di Allegri

Ancor più clamoroso il crollo di Allegri. Dopo il derby di ritorno vinto si parlava addirittura di scudetto, fino a marzo i rossoneri erano cinici e implacabili con 9 punti di vantaggio sulla quinta. Poi la squadra è scoppiata: i risultati parlano da soli. Nelle ultime 5 partite neanche un gol su azione degli attaccanti, il vero (ma non unico) tallone d’Achille di quest’anno. Sì perché va detto che la campagna acquisti è stata disastrosa, si salvano solo Modric e Rabiot ma gli altri sono comprimari che non giocherebbero in nessuna delle prime 8-9 squadre del campionato. Da Gimenez, preso l’anno prima, a Fullkrug e Nkunku non arriva niente o quasi ed ecco che Allegri è costretto a inventarsi Leao falso nueve. Una bestemmia per molti, una scelta forzata per il tecnico che sa anche che le condizioni fisiche dell’attaccante portoghese non gli consentirebbero più le folate sulla fascia lanciato in velocità, suo punto di forza da sempre.

Il guaio è che non solo i nuovi acquisti (compresi i vari Estupinan, Jashari, Ricci, De Winter ecc) non hanno portato nè qualità nè quantità, il vero problema è soprattutto un altro. A “tradire” Allegri sono stati i due giocatori più forti della rosa, ovvero Leao e Pulisic. Erano stati loro due l’anno passato a salvare (fino a un certo punto) il Milan ma quest’anno hanno deluso fortemente. Risultato? La squadra ha perso sempre più certezze assieme ai punti e ha toppato nel match-point contro un Cagliari già salvo al Meazza. Fino alla vigilia dell’ultima di campionato la conferma di Max appariva scontata ma ora? Cardinale deve tener conto anche degli umori della piazza che chiede un reset totale a partire dal tecnico.

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