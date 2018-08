Spalletti e Gattuso, i conti non tornano

Al termine della sezione estiva di mercato, Inter e Milan hanno convinto pienamente. Spalletti, tecnico dei nerazzurri, è stato abbondantemente accontentato, con rinforzi di altissima qualità. Modric a parte, l'Inter ha messo a segno una serie di colpi straordinari, tanto da essere indicata, da molti, come la possibile anti-Juve. Decisamente soddisfatto anche Gattuso che, dopo l'ingresso in società del fondo Elliott e del duo Leonardo-Maldini, si è ritrovato una rosa da Champions League. Mercato sontuoso con un top player del calibro di Higuain come ciliegina sulla torta. Sulla carta, le milanesi sembravano destinate a stupire tutti. In realtà hanno stupito ma in negativo.

Male l'Inter che, dopo due giornate, con Sassuolo e Torino, si trova con un solo punto in classifica, a -5 da Juventus e Napoli (attendendo la Roma). Preoccupante l'assenza di carattere e l'incapacità di dare continuità al proprio gioco, limiti già emersi nel corso della passata stagione. Lo scorso anno, l'Inter di Spalletti aveva iniziato il campionato con quattro vittorie consecutive. A livello di singoli, Icardi ancora a secco dopo due partite.

Non sorride neppure Gattuso. Nonostante una sola gara giocata, la rimonta subita al San Paolo ha lasciato il segno. In tanti hanno rimproverano al tecnico rossonero di aver sbagliato i cambi, favorendo la reazione della squadra di Ancelotti. Gioco rivedibile e un Higuain servito poco e male. All'orizzonte, una complicata sfida con la Roma di Di Francesco, forse già decisiva per il futuro di Ringhio (l'ombra di Conte è presente e anche in maniera pressante). Le milanesi, insieme alla Lazio, sono già in affanno e alla disperata ricerca di certezze per non perdere troppo terreno con le altre big, quelle che vanno già al massimo.

SPORTAL.IT | 27-08-2018 08:45