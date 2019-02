Spalletti e il rinnovo di Icardi, le verità di Marotta

Intervistato da 'Sky Sport', il direttore generale dell’Inter Giuseppe Marotta ha fatto il punto sulla crisi che ha coinvolto i nerazzurri in questo inizio di 2019, ma soprattutto ha diradato le nubi sul futuro di Luciano Spalletti, che non dipenderà dalla partita contro il Parma.

“Al termine della partita contro il Bologna c'è stato un normale confronto che avviene al termine di ogni partita, che si vinca o si perda. Bisogna solo aspettare che l'allenatore finisca il suo iter post partita e ci si incontra. Sfida col Parma decisiva per Spalletti? No, conosciamo il momento dell'Inter, ma la posizione dell’allenatore è molto solida. Mancano 16 partite al termine del campionato, ci sono tantissimi punti ancora a disposizione”

“Siamo al terzo posto, in un momento di difficoltà ma sappiamo che possiamo contare su un allenatore e un gruppo di calciatori capaci, oltre che su un grande pubblico – ha proseguito Marotta – Non è da mettere sotto esame o in discussione il suo lavoro, è un bravo allenatore che sta guidando una squadra terza in classifica in un momento difficile. Con lui ho un ottimo rapporto, molto diretto. Nei miei ultimi 22 anni da dirigente in Serie A non ho mai esonerato nessun allenatore e qua non ci sono le condizioni. Sono mesi e mesi che non lo sento".

Altro argomento importante il futuro di Mauro Icardi, alle prese con una trattativa difficile per il rinnovo del contratto: "Ho avuto modo di conoscere Icardi e lo ritengo un bravo ragazzo. Dalla sua c'è il massimo impegno, è giovane e ha ancora margini di miglioramento, non penso sia giusto metterlo sul tavolo degli imputati, ma quando ci sono situazioni di crisi tutte le componenti della società sono colpevoli. La questione del rinnovo? Non credo abbia influito, non può e non deve condizionare le sue prestazioni. Di rinnovi nella sua carriera ne discuterà ancora tanti perché è molto giovane, queste sono dinamiche normali nel corso della stagione. L'aspetto contrattuale è gestito da sua moglie, lui stia tranquillo e pensi a giocare. Io sono contrario alle clausole rescissorie, se non c'è armonia tra giocatore e società alla fine va via comunque. Ora c'è la clausola, ma c'è un buon rapporto tra il giocatore e il club".

Chiusura su Radja Nainggolan e i suoi primi mesi difficili in nerazzurro: "Ha avuto delle difficoltà di inserimento accompagnate da prestazioni non consone a quelle a cui ci ha abituato, ma sono convinto che parliamo di un professionista che può e deve dare di più, ne è consapevole anche lui e so che con Spalletti stanno facendo un lavoro particolare. Non è in forma splendida, ma la sua professionalità deve emergere e quando lo farà ci darà prestazioni di grande carattere".

SPORTAL.IT | 04-02-2019 22:10