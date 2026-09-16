Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Spalletti alla Juventus non è tranquillo e si vede. La delusione attorno all’ambiente bianconero è evidente e la pressione è tutta sulle spalle di Luciano, chiamato a tornare l’allenatore che dopo gli ottimi risultati ottenuti con Udinese, Roma, Zenit e Inter fece scoppiare di gioia Napoli, per invertire la rotta ed evitare che la sua carriera prosegua nella direzione ascendente iniziata con la fallimentare esperienza come commissario tecnico della Nazionale italiana.