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CALCIO SERIE A

Spalletti e lo switch karmico, ora è nervoso e si vede: deve tornare quello di Napoli perché da tre anni è cambiato

Dalla deludente esperienza sulla panchina dell'Italia Spalletti sembra non essere più lo stesso allenatore capace di portare in trionfo il Napoli, un cambiamento evidenziato anche dal nervosismo di Luciano in questo difficoltoso avvio di stagione con la Juventus

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Spalletti alla Juventus non è tranquillo e si vede. La delusione attorno all’ambiente bianconero è evidente e la pressione è tutta sulle spalle di Luciano, chiamato a tornare l’allenatore che dopo gli ottimi risultati ottenuti con Udinese, Roma, Zenit e Inter fece scoppiare di gioia Napoli, per invertire la rotta ed evitare che la sua carriera prosegua nella direzione ascendente iniziata con la fallimentare esperienza come commissario tecnico della Nazionale italiana.

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