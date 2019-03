Spalletti evita l'argomento Icardi

Luciano Spalletti si prepara alla sfida di Europa League della sua Inter contro l'Eintracht Francoforte e prova a evitare l'argomento Mauro Icardi: "So che ha incontrato Marotta, ma non ho avuto il tempo di informarmi su cosa si siano detti. Il mio contenitore dei pensieri è completamente riempito da questa partita".

"La sfida con l'Eintracht ci riempie tutte le attenzioni, non abbiamo spazio per pensare ad altro e dobbiamo dedicare tutto il nostro tempo per questa partita importantissima – ha spiegato in conferenza stampa il tecnico nerazzurro -. L'assenza di Icardi? Quando si vestono questi colori, quelli dell'Inter, ci possono essere cose che non viaggiano come vorresti. Ma l'importanza del club deve darti i mezzi per gestire le insidie del tuo ruolo. E mettere in campo le tue qualità. Questo è il prezzo da pagare per giocare per un club come questo".

