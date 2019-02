Spalletti, frecciatina a Icardi

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rapid Vienna, Luciano Spalletti è tornato a parlare della gara d'andata: "Loro hanno dimostrato nel secondo tempo di avere qualità. Probabilmente all'inizio avevano qualche timore in più. Quando abbiamo incanalato la partita verso la nostra direzione, loro hanno giocato più liberi facendo vedere che hanno qualità. Dobbiamo ancora qualificarci".

Frecciatina a Mauro Icardi "Queste situazioni non si risolvono con le chat e con i like. Si risolvono con le parole e stando insieme. Deve essere un contatto vero e reale. Se ci si ricorda come si faceva una volta, diventa tutto più facile. Si dicono le cose che ci sembrano giuste, si fanno le cose che ci sembrano giuste e quello di essere giusti è la cosa che viene recepita meglio dai giocatori".

Icardi sarà sostituito dal connazionale Lautaro Martinez: "Lui e Icardi sono molto simili. Sono due punte centrali ma come tutti i giocatori forti possono coesistere. Uno è più bravo dentro l'area, l'altro è più disinvolto anche a venire fuori. Lautaro deve fare vedere che poi sotto porta ha la stessa bravura dell'altro. Fino a poco tempo fa quando non c'era Icardi dicevamo che era un'assenza pesante. Ora che non può giocare è lo stesso".

SPORTAL.IT | 20-02-2019 16:35