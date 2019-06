Spalletti già al lavoro: contatto con un club di serie A

Luciano Spalletti potrebbe tornare immediatamente al lavoro dopo l’esonero dall’Inter. Il tecnico toscano, allontanato dal club nerazzurro nonostante la qualificazione alla prossima Champions League, vanta molti ammiratori e secondo indiscrezioni riportate da Tuttosport sarebbe il primo nome sulla lista di Rocco Commisso, che a breve potrebbe diventare il proprietario dellaFiorentina.

Sono ore caldissime a Firenze. L’imprenditore italo-americano è arrivato nei giorni scorsi in Italia per tentare l’accelerata decisiva per l’acquisto del club viola, e martedì ha incontrato i Della Valle e il presidente Mario Cognigni. Si attendono novità importanti nelle prossime ore. E intanto si progetta il futuro: Commisso è intenzionato a fare tabula rasa nella società e a inserire nell’organigramma Pier Paolo Marino come direttore sportivo e Umberto Gandini nel ruolo di amministratore delegato.

Proprio Gandini potrebbe essere il “gancio” per arrivare a Luciano Spalletti, con cui gode di un ottimo rapporto dai tempi della Roma. Prima la nuova dirigenza dovrà però risolvere il contratto di Vincenzo Montella, che probabilmente non sarà confermato dalla nuova proprietà dopo il finale di incubo della scorsa stagione. Secondo quanto riporta La Nazione, Spalletti è in pole ma si dovrà trovare un modo per liberarlo dall’Inter, al quale è legato con un contratto fino al 2021.

“Non è vero che spesso sono stato l’unico a metterci la faccia, perché voi ci siete sempre stati! Tifosi forti…destini forti. Grazie delle 2.530.311 emozioni. Senza tregua. Grazie presidente per avermi concesso l’onore di allenare l’Inter”, ha scritto Spalletti nel suo messaggio d’addio all’Inter.

SPORTAL.IT | 04-06-2019 16:35