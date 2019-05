Spalletti: "Il mio futuro? Conta la Champions"

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti parla alla vigilia del match contro il Chievo, che i nerazzurri non possono permettersi di sbagliare: "Qui la pressione è sempre al massimo. C'è sempre un obiettivo da dover raggiungere. E' normale che i nostri avversari abbiano vinto. E' normale andare a tentare di vincere tutte le partite che abbiamo davanti. Sarà una gara difficile, perché nel calcio, se imposti male la gara, niente è facile. Dobbiamo essere migliori dei nostri avversari. Ci vogliono tutte le qualità del nostro repertorio. Non deve accadere che non vinciamo. Il rischio è sempre quello di non riuscire a metterci tutte le qualità che abbiamo".

Le voci sul suo futuro non influenzeranno la squadra: "Se giornali così importanti stanno scrivendo da mesi che non sarò più sulla panchina avranno i loro motivi. Ma non sposta di un millimetro quello che è il nostro obiettivo da raggiungere. Per noi c'è solo una strada, quella di vincere le partite. Nella testa dei giocatori non c'è né Spalletti nè altri allenatori, ma solo l'Inter e raggiungere la Champions, obiettivo molto importante".

SPORTAL.IT | 12-05-2019 15:58