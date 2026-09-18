Spalletti, indietro tutta: rimetta le lancette a tre anni fa e torni quello di sempre

Il vento forse sta cambiando. Quello Spalletti che abbiamo ammirato a Udine, Roma e Napoli – ma che aveva fatto benissimo ovunque, da Empoli allo Shaktar e anche all’Inter, sembra sia tornato anche alla Juve, dove finora non l’avevamo visto ancora veramente. Quello Spalletti che aveva una “mano” riconoscibile subito. S’era perso dopo Napoli, don Luciano. Era annegato nell’azzurro Italia, il suo unico e vero grande fallimento e da lì sembrava incapace di uscirne. La mezza stagione scorsa e le 4 giornate di campionato dicevano questo. Non era il vero Spalletti. Una rondine non fa primavera ma con il modesto Nec si sono rivisti sprazzi del passato. Spalletti rimetta indietro le lancette di tre anni e torni quello di sempre. Lo sa fare ancora.