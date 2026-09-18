Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Spalletti, indietro tutta: rimetta le lancette a tre anni fa e torni quello di sempre

Picoli segnali dopo la cinquina europea al NEC: avversario abbordabile, eppure Spalletti è tornato a somigliare alla versione migliore di sè, quella che a Napoli ha raggiunto l'apice

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il vento forse sta cambiando. Quello Spalletti che abbiamo ammirato a Udine, Roma e Napoli – ma che aveva fatto benissimo ovunque, da Empoli allo Shaktar e anche all’Inter, sembra sia tornato anche alla Juve, dove finora non l’avevamo visto ancora veramente. Quello Spalletti che aveva una “mano” riconoscibile subito. S’era perso dopo Napoli, don Luciano. Era annegato nell’azzurro Italia, il suo unico e vero grande fallimento e da lì sembrava incapace di uscirne. La mezza stagione scorsa e le 4 giornate di campionato dicevano questo. Non era il vero Spalletti. Una rondine non fa primavera ma con il modesto Nec si sono rivisti sprazzi del passato. Spalletti rimetta indietro le lancette di tre anni e torni quello di sempre. Lo sa fare ancora.

Suzuki

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Monza - Sassuolo
SERIE B:
Juve Stabia - Cesena

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio