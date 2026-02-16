Juve, Spalletti durissimo con Chivu: “Inaccettabile quello che ha detto a Kalulu. Potrei parlare dei suoi, ma…”

Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida di Champions League contro il Galatasaray non manca di mandare un messaggio forte e chiaro all'allenatore interista dopo quanto accaduto nel derby d'Italia

È un Luciano Spalletti che non si tira indietro e, ai microfoni di Sky Sport e in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata del playoff di Champions League che domani sera alle 18.45 vedrà la Juventus fare visita al Galatasaray, torna inevitabilmente a parlare di quanto accaduto durante il derby d’Italia.

“Impossibile allenare certe cose”

Su Inter-Juventus, il tecnico bianconero spiega: “C’è dispiacere, la simulazione offende il professionista e il calcio, ma io non voglio parlare di questo. Devo essere bravo, perché io non possono allenare quello che alcune situazioni ti vanno a creare… quello che posso fare è che i ragazzi diventino forti così da non permettere agli altri di avere la possibilità di creare queste difficoltà. Non è importante quello che ti capita, ma il che cosa ci fai con quello che ti capita. Stiamo crescendo molto. Sabato abbiamo paradossalmente fatto meglio quando siamo stati in inferiorità numerica. Dobbiamo portare anche domani quella forza mentale e quella praticità lì”.

L’affondo a Chivu

Poi, l’affondo a Chivu: “Mi spiace che un bravo ragazzo come Kalulu dopo aver subito due torti colossali si sia dovuto pure prendere un po’ del fesso da Chivu. Gli dice come si dovrebbe comportare. Questo è difficilmente accettabile e non me lo aspettavo. Mi darebbe anche la possibilità di parlare dei giocatori dell’Inter… ma è una cosa che io non devo assolutamente fare. Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver sbagliato. Bastoni in Nazionale? Gattuso deve essere libero di scegliere chi vuole”.

La necessità di crescere mentalmente

Sulla gara del RAMS Park contro il “Gala” dei tanti ex Serie A, Spalletti spiega: “Ho sensazioni bellissime. Basta affacciarsi in quello stadio e si ha l’impressione si essere sotto un solo verticale. Il problema, quando ci sono luci così forti è che non ci sono zone d’ombra e non puoi nasconderti. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità ed essere bravi mentalmente, consci che ogni nostra difficoltà verrà usata da loro. Abbiamo fatto pulizia di quello che è capitato sabato e domani dobbiamo giocare con entusiasmo contro questi avversari qui. Osimhen e Icardi? Insieme possono fare l’enciclopedia del numero 9. L’unica è fargli arrivare meno palloni possibili”.

Altra bocciatura in arrivo per Openda

In Turchia, sarà una Juve costretta a fare ancora una volta i conti con diverse assenze. Le ultime in ordine di tempo, quelle di Holm e David, ma non sembra poter scattare l’ora di Openda. “Spazio a Lois? Non lo so. Ci devo pensare bene perché poi è anche una questione di avere dei ricambi a gara in corsa, per cui occorre fare attenzione a questa cosa. McKennie centravanti? Può essere un’occasione… detto questo, domani siamo nelle condizioni per fare la gara che vogliamo. Spiace per Holm, soprattutto per il campionato, dove non ci sarà Kalulu, ma domani siamo il numero giusto per fare la partita che vogliamo”.