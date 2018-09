Spalletti, ira Fiorentina? Rigore netto

(ANSA) – MILANO, 28 SET – “Il difensore della Fiorentina la prende con la mano e poi gli sfiora le dita. Il fallo era netto, in campo se ne sono accorti tutti anche perché la palla cambia direzione. Le cose bisogna spiegarle bene”. Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha commentato così le polemiche arbitrali seguite alla sfida con la Fiorentina. “Da un loro punto di vista loro hanno ragione, se gli si fa vedere che hanno subito un torto loro reagiscono – ha proseguito -. Ma il rigore è rigore, poi se uno vuol far casino si può fare quanto si vuole. Voglio rimanere in buoni rapporti perché Firenze è la mia città e ho amici d’infanzia che tifano Fiorentina. Però i fatti veri sono questi”.

ANSA | 28-09-2018 15:21