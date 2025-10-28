Spalletti alla Juventus, Comolli incontra l'ex Ct e Buffon si schiera: "È l'uomo giusto"

Si stringe per l'accordo con l'allenatore toscano: rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Con la "benedizione" dell'ex portiere bianconero.

La Juventus ha scelto Luciano Spalletti. È lui l’uomo a cui Madama intende affidare l’ennesima ricostruzione dopo aver dato il benservito a Igor Tudor, il tecnico dal cuore bianconero inchiodato dai risultati negativi, dai gol che non arrivano e da qualche veleno di troppo che la società – o meglio: quel che ne resta – non ha gradito. Con l’Udinese allo Stadium ci sarà Massimo Brambilla sulla panchina bianconera, in prestito dalla Next Gen: ma nel successivo confronto con la Cremonese la Vecchia Signora vuol presentarsi col nuovo condottiero. Si stringe per l’ex Ct, con cui è previsto per oggi un incontro. Il primo summit tra Damien Comolli e l’ex tecnico del Napoli.

Spalletti-Juve, apertura totale da parte del tecnico

Spalletti e la Juve hanno già parlato. L’allenatore ha dato apertura totale all’ipotesi, del resto aveva già detto di no nel passato recente a proposte anche allettanti provenienti dall’Arabia Saudita o dalla Turchia. Vuol rilanciarsi in Italia, vuol farlo alla guida di una squadra dal grande passato e dalle immutate ambizioni. Vuol cancellare, Spalletti, il pessimo ricordo della fine ingloriosa della sua avventura alla guida della Nazionale. Breve ma intensa, segnata da qualche lampo e da pesanti ombre. Una su tutte: l’indecorosa disfatta di Oslo contro la Norvegia di Haaland, uno 0-3 che rischia di compromettere ancora una volta la qualificazione mondiale degli Azzurri.

L’incontro tra Comolli e Spalletti: obiettivo Champions

Oggi, in mattinata, è previsto l’affondo definitivo. Insieme a Comolli, Spalletti metterà nero su bianco cifre e durata del contratto. L’idea della Juve è di pubblico dominio: accordo fino al termine della stagione, con rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions. Si tratta sulla durata: alla Continassa vorrebbero per un altro anno, Spalletti e il suo entourage premono per due. C’è grande stima, in ogni caso, da parte del tecnico per la rosa bianconera. Luciano è convinto che i margini per far meglio ci siano. A partire da subito. E non s’è curato delle prime critiche che l’accostamento alla Juve gli ha provocato: retaggio del suo passato napoletano, anch’esso breve ma intenso, decisamente più vincente rispetto a quello con l’Italia.

Buffon approva Spalletti alla Juventus: “È il migliore”

Su Spalletti alla Juve, intanto, è già arrivata la “benedizione” di Gigi Buffon. I due hanno lavorato a stretto contatto fino a qualche mese fa in Nazionale e il capo delegazione della selezione azzurra ha speso belle parole per il tecnico da Napoli, durante le celebrazioni per il centenario del Corriere dello Sport: “Andare alla Juve per Spalletti sarebbe una scelta professionale più che giusta, è un uomo di calcio, di campo, grandissima persona e grandissimo allenatore. Spalletti è l’uomo migliore che ci possa essere sulla piazza per esperienza, carisma e autorevolezza. È la persona giusta per piazze ambiziose. Mi dispiace non vederlo su una panchina. A rispetto di tutto ciò il mio più grande dispiacere va per Tudor, compagno eccezionale”.