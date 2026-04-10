Oltre la fine è più di un rinnovo. Il momento in cui Spalletti è diventato la Juventus

Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus un contratto che lo lega all’universo bianconero fino al 2028: il discorso alla squadra è diventato già virale

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Fino alla fine forza Juventus. È il coro che i tifosi bianconeri hanno scolpito sulla carta di identità, appena sotto nome e cognome. Lo cantano da una vita, ha accompagnato i giorni di gloria e quelli di buio. Si sente allo Stadium da anni e fa presa: entra nella pelle e nei muscoli prima di entrare nelle orecchie. È la carica che accompagna soprattutto i finali di partita ma è anche quel ritornello che arriva al momento giusto. Quando serve.

Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus un contratto che lo lega all’universo bianco e nero fino al 2028: si vociava da tempo, nelle ultime settimane si è capito che sarebbe stata una pura formalità. Da qualche mese quel coro è anche per lui, soprattutto per lui: Spalletti ha fatto presto, ma chi mastica di calcio non è rimasto né stupito né spaesato. È il rinforzo più importante, quello auspicato dagli juventini prima ancora di farsi ubriacare dalle gradazioni del calciomercato.

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La Juventus che parla la lingua di Spalletti

Abbiamo sentito in esclusiva Massimo Giletti, che rientra a pieno diritto nel club dei tifosi noti più legati alla Vecchia Signora. È stato disarmante per semplicità e incisività del messaggio: “Mi sembra l’unica speranza a cui aggrapparsi per costruire una nuova Juventus”.

Sarà la Juve che parla la lingua di Spalletti: il claim l’ha coniato proprio l’ex ct della nazionale con un discorso fatto alla squadra, riunita per l’occasione prima di dare inizio all’allenamento. Ha comunicato l’intesa con la proprietà e dettato tempi e modi a un gruppo di calciatori che sono il presente (non tutti saranno il futuro) del corso spallettiano. Oltre la fine: è spostare l’asticella ancora più in là di quel “fino alla fine” che già è abbastanza per mettere i brividi.

La frase giusta per ogni momento

Un po’ di motivazione e un po’ di filosofia. Toscanaccio e figlio del mondo. Radicato e puntiglioso: mai maniacale, mai radicale. Spalletti allenatore totale: mente aperta e pensiero laterale eppure capace meglio di altri di fare sintesi. L’efficacia. Dire quello che c’è da dire con tre parole, al massimo qualcuna in più: fece scrivere “Sarò con te” sulle casacche di allenamento in ritiro a Dimaro, quando era al Napoli. E il motto che gli si è cucito addosso come una lentiggine: a Roma, ancora a Napoli, alla guida dell’Italia. L’avrà fatto tradurre anche in russo per ripeterlo ai calciatori dello Zenith. “Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c’è altra strada”. Dicono che legga parecchio, anche per estrapolare le frasi giuste e incollarle a un particolare momento, a una situazione da decifrare.

Oggi Spalletti ha decifrato la Juventus. È stato più di un rinnovo: il giorno in cui ha smesso di parlare della Juventus come un posto da conoscere e ha iniziato a incarnarla. Nelle parole rivolte alla squadra si va oltre la permanenza: il passaggio più profondo è quello dell’appartenenza. Più della durata del nuovo accordo, conta il modo in cui è stato spiegato. Ha pescato a piene mani nell’anima del tifo bianconero per raccontare la sua Juventus.

Oltre la fine: il messaggio ai tifosi

“Noi dobbiamo rendere orgogliosi quei tifosi che appartengono a uno dei più grandi club a livello mondiale. Grazie per la vostra disponibilità e oltre la fine”.

Oltre la fine: è il giorno che Luciano Spalletti è diventato la Juventus.

Spalletti è partito da un’immagine prudente, interlocutoria. Ma è la metafora universale dell’amore. Ci si incontra, ci si guarda, ci si comincia a frequentare: “Quando sono arrivato sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto, era un po’ un modo come dire: frequentiamoci un po’, stiamo un po’ insieme, conosciamoci. E poi piano, saremo liberi di decidere quello che vogliamo in base a quello che abbiamo fatto”.

Il discorso di Spalletti ai calciatori della Juventus

E qui che il discorso cambia marcia. La Juventus non è più un club con una storia immensa e una fama mondiale. Diventa un’esperienza concreta, quotidiana, fisica. Spalletti dice di essere rimasto impressionato nel vedere il gruppo da fuori e di aver desiderato entrare nel loro spogliatoio, allenarli, misurarsi con quella realtà da vicino.

Poi la frase più significativa: “Ogni volta che vedo voi vedo la Juve”. Dalla frequentazione al legame: “Abbiamo deciso di prolungare questo contratto per altri due anni”. Spalletti ha verificato, studiato, sondato e apprezzato: il DNA della Juventus e il suo adesso sono simbiotici. La Juve diventa Spalletti, Luciano diventa la Juventus.

In quelle parole, un modo preciso di intendere il club. La Juventus, nel racconto di Spalletti, non è soltanto una somma di trofei, di slogan, di tradizione, di potenza economica o di riconoscibilità internazionale. La Juventus è mentalità, identità, anima. Lo spogliatoio, l’unione, le persone, i comportamenti. La Juventus è tutti dentro la stessa maglia.

Spalletti alla squadra: “Tutti dentro una maglia”

Spalletti è diventato la Juventus per caricare sulle spalle e portare tutti più in là: ne diventa condottiero, volto, immagine, impronta. Non è la retorica del rinnovo come premio: non c’è compiacimento e la firma non è un’effige celebrativa. C’è piuttosto il lessico di una responsabilità condivisa, un’investitura morale.

Spalletti dice di aver voluto comunicare il rinnovo prima ai suoi giocatori: la notizia non parte dai piani alti, arriva ai canali ufficiali solo successivamente. La strategia comunicativa è chiara: prima di tutto il gruppo, cuore pulsante della Juve che è e di quella che verrà. È la dialettica tra allenatore e spogliatoio, l’essenza. Prima voi, poi gli altri.

Non manca la dimensione istituzionale. Quando Spalletti ricorda la grandezza del club e il dovere di rendere orgogliosi milioni di tifosi, torna fuori la Juventus nella sua forma più classica: quella dell’ambizione, del dovere, della vittoria. Anche qui, il tono è rivelatore: il riconoscimento di un compito che sente suo. È come se Spalletti dicesse ai suoi giocatori, e indirettamente a tutto l’ambiente, che la grandezza della Juventus non è un ornamento da esibire ma un carico da portare ogni giorno.

La Juventus futurista di Spalletti

Spalletti parla di una “idea futurista” della Juventus: sposta il discorso fuori dalla nostalgia. Non è la Juve del mito raccontato per inerzia, non è il club che si limita a vivere del proprio passato, non è il rifugio comodo della tradizione brandita come garanzia. È, almeno nelle intenzioni, una Juventus che vuole continuare a immaginarsi avanti.

In questo senso, il rinnovo è identitario: prolungare il rapporto con Spalletti per dare il volto a ciò che la Juventus vuole essere nei prossimi anni. C’è da costruire intorno a questo nucleo una nuova identità. Non contano ancora nulla – adesso – i nomi che circolano: Osimhen, Lewandowski, Bernardo Silva, Darwin Nunez, Ederson, Vicario.

L’identità bianconera è salda su Luciano Spalletti. La Juventus ha deciso di riconoscersi in lui e lui, a sua volta, ha dato l’impressione di riconoscersi pienamente nella Juventus.

Lo stesso Spalletti a Small Talk, la rubrica social bianconera, puntualizza: “Per il futuro mi dà fiducia la storia della società: la Juve è un’identità, dobbiamo essere bravi noi a farne parte ed è una responsabilità importante”. Ai tifosi ha già detto tutto e i tifosi lo hanno capito: oltre la fine forza Juventus.