Spalletti lancia la sfida al Barcellona

L’Inter si divora il Genoa in meno di venti minuti, per poi arrotondare il risultato nel finale, strappando gli applausi dei 70.000 accorsi a San Siro nonostante il sabato pomeriggio.

Luciano Spalletti non si esalta, ma parte da qui per elogiare i tanti non titolari scesi in campo: “Quanto si è fatto nella partita precedente non conta nulla se poi la volta dopo non si mette in campo l’atteggiamento giusto – ha detto il tecnico toscano a 'Sky Sport' alludendo al successo sulla Lazio di lunedì – Oggi i ragazzi hanno fatto tutto bene ed è un piacere soprattutto per i 70.000 che ci hanno guardato, i primi che ci hanno dato fiducia fin dallo scorso anno. Gagliardini ci era rimasto male per non aver giocato contro la Lazio oppure per non essere in lista Champions, ma è un ragazzo serio e per me diventa tutto più facile. Non ha abbassato la qualità nell'allenamento e oggi si è visto. E come lui Joao Mario e Dalbert”.

Può bastare questo per approcciare quasi con “felicità” la partita contro il Barcellona: "Abbiamo imparato cosa fare guardando la gara di andata. Siamo contenti di affrontarli di nuovo” ha sorriso Spalletti.

