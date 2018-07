Spalletti: "Mancano due pedine"

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti in un'intervista a Sportmediaset fa il punto sul mercato del club nerazzurro: "I rinforzi ci sono, ma ci sono ancora delle difficoltà e delle cose da completare. Lo sappiamo tutti, mancano ancora due pedine".

Secondo il mister di Certaldo, il Biscione non è ancora pronto per poter lottare per il titolo: "Con questo esercito di sentimento alle spalle, da parte dei tifosi, bisogna fare un campionato importante e per farlo ci vuole un numero di calciatori giusti per poter sopperire a tutte le competizioni. I due giocatori non mancano per me, mancano per quei 40mila spettatori che sono sempre lì per noi", insiste l'allenatore toscano.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 17:30