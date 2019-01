Spalletti manda messaggi a Perisic e Icardi

Da una bestia nera all’altra, dopo aver sbattuto contro il Sassuolo l’Inter affronta il Torino, che i nerazzurri non battono dall’ottobre 2016. Da quel momento, tre pareggi e una sconfitta, proprio quella subita nello scorso campionato in casa dei granata con gol dell’ex Ljajic, che spezzò un digiuno che per il Toro contro i nerazzurri durava in casa addirittura dal 1994.

Altri tempi, come diverso deve essere il risultato di domenica per una squadra che ha riperso contatto con il Napoli e che vede avvicinarsi il gruppone in lotta per il quarto posto.

Il Torino però è un osso duro, pur avendo finora uno score migliore in trasferta, come sa bene la stessa Inter dopo la rimonta da 2-0 a 2-2 subita all’andata: “Mazzarri è simile a me, è partito dal nulla ed ha girato il mondo. Il Toro è una squadra fisica, dobbiamo metterci la garra anche se non è la nostra caratteristica principale” l'avvertimento di Spalletti in conferenza.

Col mercato aperto, però, è inevitabile che si parli di ciò che è successo e succederà. L’arrivo di Cedric sembra poter essere l’unico della finestra di gennaio. Spalletti fa muro su tutto il resto: “Il periodo del mercato non mi dà mai niente, anzi mi toglie sempre qualcosa. Cedric lo conosciamo tutti, l’abbiamo preso perché la situazione di Vrsaljko dovrà essere valutata insieme all’Atletico Madrid. Cambio di modulo con Godin? Godin adesso è all’Atletico, avremo tempo per pensarci, ma la difesa a tre l’abbiamo già usata”.

Qualche stoccata però arriva, in particolare da un paio di giocatori chiave dai quali società, allenatore e tifosi si aspettano un salto di qualità nel rendimento nel girone di ritorno, come Ivan Perisic e Mauro Icardi, entrambi alle prese anche con i dubbi sul proprio futuro: "Perisic si parla come è normale che sia, è logico che i più forti li vogliano tutti. Noi ci aspettiamo che continui a farlo quel che deve fare. Icardi credo stia giocando in base alle proprie caratteristiche. Gli si chiede di mettere qualcosa di più per essere più forte e completo e lui ci prova, poi non sempre ci si riesce".

