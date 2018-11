Spalletti: Marotta è un trequartista tra le linee

Contro il Frosinone si sentirà più Mayweather o Pacquaio? Luciano Spalletti sa di non poter sbagliare dopo il flop con l’Atalanta prima della sosta e ricorda probabilmente cosa ha detto in settimana (“Quando sei Floyd Mayweather sai che farai il pugile. Quando nasci Manny Pacquiao non lo sai se farai il pugile, ma se poi uno così lo diventa andarci contro è come combattere con una corazzata”) nel presentare l’anticipo di domani sera: “Diventa fondamentale il fatto che venga presa in seria considerazione l’importanza di questa vittoria, ma non è più facile delle altre. Questa è la prima del pacchetto di gare difficili. Ci giochiamo una fetta importante del futuro. Non ci deve essere una crescita solo in funzione di alcune partite. Dobbiamo considerare qualsiasi avversario ci sia davanti. Una squadra seguita come l’Inter crea ulteriori stimoli agli avversari. Di conseguenza in queste gare li troviamo ancora più forti. Non c’è un atteggiamento per una squadra o l’altra. C’è l’atteggiamento da Inter”.

COME NAINGGOLAN – L’anno scorso aveva paragonato i due direttori Sabatini ed Ausilio a Bono e Springsteen ma per Marotta non c’è un corrispondente musicale: “Aspettiamo i segnali della società e del presidente. C’è una trattativa che è un pezzo avanti ma il presidente sta tornando dalla Cina e ci dirà quelle che sono le cose che possiamo usare di questa vicenda. Come ho già detto lui è un trequartista che gioca tra le linee, sa quando andare di là e quando venirti incontro e fare squadra. E’ stato in tutti i livelli di squadre del nostro campionato, i suoi risultati e le vittorie che ha portato a casa parlano da soli”. Un Marotta alla…Nainggolan insomma. Col belga che tra l’altro sembra pienamente recuperato: “La sua condizione fisica è estrosa, è un calciatore che in dieci minuti può dare un’impennata alla gara con le sue vampate. E’ completamente recuperato, mi fa molto piacere averlo a disposizione”.

NAZIONALI FELICI – Gli infortuni però stanno tormentando un po’ tutte le big: “Succede più alle grandi squadre perché c’è più tensione Ovvio che se poi succedono tutte nello stesso ruolo, qualche idea o qualcuno da adattare lo devi avere. Nella nostra rosa ci sono giocatori che hanno grande duttilità. Per il momento non abbiamo la necessità di fare qualcosa nel prossimo mercato, poi ci sono delle possibilità che ti chiedano un tuo giocatore o che tu trovi delle possibilità per rinforzarti”. La nazionale gli ha restituito un Politano in grande spolvero ed euforico per il gol in azzurro: “Me lo aspetto anche meglio di quel che ha fatto vedere in Nazionale. E’ stato premiato perché, con la partecipazione di Gagliardini ha fatto questa deviazione di qualità ed estro. Ha potenzialità di metterci ancora qualcosa in più”. Anche Icardi ha finalmente segnato con l’Argentina: “E’ uno specialista della materia. E’ quello che dove pesa di più a livello emotivo sente il pallone più leggero di altri e riesce a metterci qualcosa di suo in base al carattere e alla personalità. In tema di numero di gol ha potenzialità infinite e noi vogliamo metterlo in condizione di potersi esprimere per la sua caratteristica. La cosa altrettanto importante è che si sta dannando l’anima per poter essere di raccordo con la squadra e creare quel fraseggio che gli permette di trovare ancora più spazi in area”.

SPORTEVAI | 23-11-2018 15:15