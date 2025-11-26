Spalletti, i nemici aumentano: Miranda dopo Totti e Acerbi, ma l'attacco al tecnico della Juve scatena la bufera

L'ex difensore dell'Inter punta il dito contro Spalletti: "Il peggior allenatore che ho avuto in Italia". Ma i tifosi bianconeri insorgono sui social: ecco perché

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Mourinho lo chiamava “il rumore dei nemici”. E Spalletti, reduce dalla vittoria salva-Champions nel gelo di Bodo, il rumore lo sente eccome. Assordante. E pure parecchio fastidioso. Perché alla lista dei nemici si è aggiunto il nome di Miranda, ex difensore dell’Inter, che va a far compagnia a Totti, Icardi e Acerbi, solo per citarne tre. Questa volta, però, si scatena la bufera – sul web, oltre che in Norvegia – dopo l’ultimo attacco ricevuto dall’allenatore della Juventus.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spalletti, i nemici aumentano: l’attacco di Miranda

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in occasione della sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, di cui è doppio ex (ma in Spagna era una colonna della difesa del Cholo Simeone, mentre in Italia non si è ripetuto), Miranda si è reso protagonista di un attacco feroce ai danni di Luciano Spalletti. “Impose la paura” racconta l’ex difensore della nazionale brasiliana con cui ha totalizzato 57 presenze.

Pur sottolineante le qualità dell’allenatore (“un vincente”) che ebbe il merito di riportare in nerazzurri nell’Europa che conta, è dal punto di vista umano che Miranda è rimasto deluso. “Lasciamo stare, il peggior allenatore che ho avuto in Italia. Mancini è stato un gentleman, De Boer non è stato capito, mentre Spalletti viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui. Sono pochi i calciatori ad aver avuto buoni rapporti con lui”. E continua l’affondo aggiungendo che “non ama chi gli si mette contro e ha opinioni diverse. Dopo un diverbio, ho iniziato a giocare sempre meno”.

Totti, Icardi, Acerbi: quante liti

Quella con Totti è passata alla storia, tanto da essere centrale nella serie tv sulla carriera del Pupone “Speravo de morì prima”. Al di là della (presunta) pace sancita in uno spot, la leggenda della Roma ha sempre accusato Spalletti di essere la principale causa del suo ritiro. Non è andata meglio con un altro capitano: ai tempi dell’Inter, Lucio levò la fascia a Icardi.

E volarono stracci anche con Wanda Nara, dopo gli screzi con Ilary Blasi. Più di recente, il caso Acerbi: lo scorso giugno l’esperto difensore nerazzurro ha rifiutato la convocazione in Nazionale, scontrandosi con il ct, la cui è avventura fallimentare in azzurro si è chiusa in seguito alla disfatta di Oslo con la super Norvegia di Haaland.

Bufera dopo l’ultimo attacco al tecnico della Juve

Sui social i tifosi della Juventus non hanno gradito l’ultimo attacco all’indirizzo dell’allenatore della Juventus, ritenuto come una campagna mediatica della Gazzetta dello Sport con Spalletti come bersaglio.

“La Gazzetta puntuale come sempre” commenta su X G-Sard. “Una vittoria contro il Bodo e rosicano così?” rincara AM. “Addirittura avete recuperato Miranda per fare il solito articoletto” punta il dito Lella. “La Gazzetta che intervista una tale pippa, pur di parlare male di uno della Juve” conclude Angy.