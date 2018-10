Spalletti: Non chiamatelo turnover, sono tutti titolari

Arrivare alla sosta con un’altra vittoria, la quarta di fila in campionato, la sesta complessiva. Non pensa ad altro Spalletti. Domani c’è la Spal che rischia di essere la classica buccia di banana su cui non bisognerà scivolare dopo tanta euforia. Che le cose si stiano mettendo bene (anche in Europa con 2 vittorie su 2) è un dato, che il lavoro sia ancora lungo anche. Ma guai a parlare di turnover. E’ una parola che non piace al tecnico nerazzurro che spiega: “Questo fatto del turnover mi garba poco. Io sostituisco i titolari con dei titolari. La rosa è ampia perché doveva essere così. Ci sono delle difficoltà a dover rimettere 95′ due giorni dopo per tre volte di fila gli stessi. Visto che la società ha lavorato benissimo sotto l’aspetto del numero dei calciatori, ora bisogna usarli. Che poi io decida per l’uno o l’altro la cosa fondamentale da sapere è che in campo va l’Inter”.

MUSICA PER GASARSI – E che ci va per vincere: “Sono sicuro che la squadra sarà pronta dal punto di vista mentale. Dobbiamo completare questo periodo e lo dovremo fare domani prima della sosta. Sappiamo delle insidie della partita, per cui come si è detto ai calciatori la musica della Champions la sento anche domani prima di andare in campo. Se qualcuno non la sente può metterla sul telefonino per farla squillare”. I risultati non sono l’unica cosa, Spalletti sa che l’Inter deve migliorare: “Per me non abbiamo ancora espresso il nostro massimo e queste vittorie non devono farci stare comodi. Quando si indossa la maglia dell’Inter ogni partita è un esame e ogni situazione siamo chiamati a dimostrare tutte le volte di essere da Inter. Abbiamo fatto bene, con dei risultati molto importanti in una competizione unica. Siamo riusciti a mantenere l’equilibrio anche dopo lo svantaggio che è fondamentale perché in passato è saltato il banco. Siamo sulla strada buona, dobbiamo mantenere l’attenzione e fare risultato domani. Sono soddisfatto sotto l’aspetto del carattere e della mentalità. Mi soddisfa il fatto di essere rimasti in grande equilibrio, ma domani vedremo se questa mentalità è a pelle o sotto pelle. Se è a pelle c’è il rischio che dopo un paio di docce vada via, altrimenti rimane anche dopo la doccia. Abbiamo avuto delle complicazioni, ma poi si è pigiato più forte e si è passati dove si voleva passare”.

VOGLIO 11 BORJA VALERO – C’è qualcuno che lo ha stupito di più, il nome gli viene quasi strappato: Per me è difficile perché io sono predisposto verso i giocatori. E’ chiaro che vedere Borja Valero, che ha…45 anni e con quel passato sta fuori 4-5 partite, si allena sempre al massimo e poi quando gioca fa la differenza in 5′ mi viene da dire lui. Mi viene da dire che più Borja Valero abbiamo come voglia, qualità di essere dentro la partita e mettere l’Inter davanti a tutto e più riusciremo a fare una strada importante”.

