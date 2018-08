Spalletti non fa drammi dopo il ko

Luciano Spalletti ha commentato così a Sky la sconfitta dell'Inter: "Le sconfitte insegnano sempre molte cose, è chiaro che poi ti mettono anche in difficoltà perché devi laborare con zero punti in classifica in questo calcio fatto di tensioni. Allenarsi e giocare senza avere l’entusiasmo giusto crea sempre delle difficoltà. Se mi aspettavo un’Inter più avanti? Secondo me la reazione c’è stata, abbiamo preso solo qualche ripartenza di troppo, non siamo riusciti a esser lì addosso nella costruzione dell’azione sulla perdita di palla, queste ripartenze ci sono costate di doverci abbassare come squadra".

"Il vero passo indietro è stato aver preso gol sul rigore. È quello il vero passo indietro, si è persa una partita per un rigore, non per azioni in cui siamo stati sempre in difficoltà. Non si è vista una supremazia di gioco, abbiamo perso per aver subito 2-3 ripartenze velenose e per un calcio di rigore".

SPORTAL.IT | 19-08-2018 23:05