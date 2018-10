Spalletti: 'Non saremo succubi del Barcellona'

Sarà un Barcellona privo della sua guida, ma non per questo meno temibile, quello che ospiterà l’Inter nella terza giornata di Champions League.

Si affronteranno due squadre a punteggio pieno e Spalletti vuole testare la personalità della sua squadra: “Quando si gioca contro il Barcellona, una squadra che ha talento in ogni parte del campo, i favoriti sono sempre loro. Anche se non c’è Messi. Ma non dovremo essere succubi dell’avversario”.

"Dobbiamo ripartire da quanto fatto nelle ultime partite – ha aggiunto Spalletti – Dobbiamo prepararci a una partita in cui bisognerà essere umili e essere disponibili, pronti a fare grande fatica. Andiamo con l’entusiasmo e l’autostima degli ultimi risultati. La formazione? Voglio vedere come stanno quelli che hanno giocato il derby, ma Brozovic e Perisic sono a disposizione".

Due parole anche sull'ex Rafinha: "È stato fondamentale. Perché non lo abbiamo tenuto? Avevamo dei limiti di mercato fino a un certo punto e non potevamo operare come volevamo, poi si sono allungati i tempi e molte operazioni sono state legate anche a delle uscite”.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 21:50