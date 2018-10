Spalletti: Non siamo Radja-dipendenti, Icardi-Lautaro si può

C’è un 5 maggio che ricorda il disastro e un 20 maggio che ricorda il trionfo: Lazio-Inter oscilla tra due pensieri diversi, quello dello scudetto perso dai nerazzurri all’Olimpico tra le lacrime di Ronaldo il Fenomeno e quello della Champions guadagnata lo scorso anno in quello stesso stadio ai danni dei biancocelesti. Spalletti c’era solo nella passata stagione e preferisce ricordare quella partita lì, con i gol di Vecino e Icardi alla vigilia di una gara che deve segnare la ripresa dopo lo stop europeo col Barcellona ma anche la continuità dopo il derby vinto domenica scorsa. Quella sera a Roma il tema dominante fu la presenza di De Vrij, già promesso sposo dell’Inter: “Non ci vuole lo psicologo. De Vrij è trasparente, chiaro, pulito. Una persona incredibile per quello che è l’entusiasmo e la qualità della persona. Si allena benissimo, è un calciatore forte. E’ serenissimo perché ce l’ha stampato in faccia. Il ricordo di quella gara è di una tifoseria in festa che ha raggiunto un obiettivo importante della passata stagione e che ha vinto una gara tra mille difficoltà per la forza dell’avversario, perché siamo andati a farlo all’Olimpico. Bisogna solo tentare di rifarlo. In quel momento abbiamo festeggiato ma bisogna rendersi conto che non ci vogliamo fermare a una vittoria di quel tipo ma vogliamo ripeterci e vincere anche partite più importanti”.

L’OBIETTIVO – Come vuole il neo-presidente Zhang, che nel suo discorso d’insediamento ha dato segnali importanti ma ha anche caricato di pressioni tutti: “Saremo soddisfatti se faremo dei risultati importanti. Rimanere in Champions diventa un traguardo. La vittoria di un titolo. Come quelli che ti consegnano in mano. Ci sono squadre forti e tutti ambiscono a quello. Squadre che vengono da anni in cima alla classifica. E poi il fatto di fare grandi partite, come stiamo facendo perché ultimamente abbiamo fatto delle ottime prestazioni”. Anche senza Nainggolan. Spalletti esclude che l’Inter sia Radja-dipendente: “Radja ha esperienza, può sempre darci qualcosa in più. Non dipendiamo mai da un calciatore, siamo una squadra che solo in quanto tale può arrivare ai suoi obiettivi. Ho visto una buonissima partita da chi lo ha sostituito, in generale da tutti. Siamo umili abbastanza da riconoscere i meriti del Barcellona, comunque di cose buone ripeto noi ne abbiamo fatte”.

LA STRANA COPPIA – Tra le armi che Spalletti ancora non ha sfruttato appieno c’è Lautaro Martinez: “Quando ci sono giocatori di quel livello tutti possono dare un contributo. E’ anche possibile far giocare Lautaro con Icardi. Sono le caratteristiche che bisogna andare a valutare bene senza snaturare le loro qualità o a creare difficoltà alle loro qualità. Dipende dai momenti, dall’avversario, dalla partita, dal sistema di gioco della squadra davanti. Ma lo abbiamo già usato e lo andremo a usare di nuovo. A Barcellona ha giocato 28 minuti”.

SPORTEVAI | 28-10-2018 11:49