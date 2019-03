Spalletti, parole a sorpresa su Icardi

Settima sconfitta in campionato per l’Inter, che cade a Cagliari complicando la corsa a un posto tra le prime quattro.

Alla “Sardegna Arena” non riesce nulla alla squadra di Spalletti nel primo tempo, come malinconicamente ammesso dal tecnico toscano ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della gara: “Abbiamo fatto un brutto primo tempo. Siamo stati lenti nel far girare la palla, non abbiamo messo qualità. Purtroppo non riusciamo a far valere la qualità offensiva che abbiamo, a differenza di altre squadre che riescono a farlo”.

Secondo il tecnico toscano, però, hanno inciso anche le scorie dell’amaro e polemico pareggio di Firenze: Non riusciamo ad avere continuità all’interno della stessa partita, poi è chiaro che quanto successo settimana scorsa pesa a livello psicologico, di entusiasmo. Ma il nostro dovere è sopperire alle difficoltà”

Inevitabile però parlare dell'assenza di Icardi, visto che nei minuti finali Spalletti, a corto di attaccanti, ha dovuto puntare ancora sui centimetri di Ranocchia, come contro il Bologna: “Per fare il bene dell’Inter bisogna parlare del campo, poi si possono analizzare le situazioni di infortunati e squalificati. Ranocchia? Non ci siamo messi nella situazione di sfruttare le sue caratteristiche, bisognava servirlo in altro modo”.

Poi, entrando nello specifico della situazione dell’argentino, da Spalletti arriva una timida apertura che preannuncia il ritorno in gruppo dell’ex capitano una volta superato l’infortunio che lo sta bloccando, pur inserita in una considerazione polemica: “Siamo in attesa di vedere cosa succederà. In settimana concluderà il ciclo di cure al ginocchio, poi come Keita potrà sfruttare il campo per provare a fare il bene dell'Inter, anche se non ho capito perché su Keita mi fate un tipo di domanda, relativo all’infortunio, e su Icardi un’altra. Le situazioni sono differenti? Vi capisco, ma se è davvero così la colpa non è nostra…”.



