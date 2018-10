Spalletti perde Nainggolan: 'Starà fuori un po''

Quarto derby milanese della carriera di Spalletti e terza soluzione in extremis. In Coppa Italia a dicembre andò male, in campionato invece il tecnico toscano mantiene l’imbattibilità alla guida dei nerazzurri nelle sfide contro il Milan.

Il gol di Icardi è arrivato al 92’, ma Spalletti non ha dubbi sullo svolgimento della partita: "Lo sviluppo della gara voleva un'altra conclusione del match, che si facesse gol prima, ce lo prendiamo anche all’ultimo, ma avremmo dovuto segnare prima – ha detto Spalletti a 'Sky Sport' – La partita è sotto gli occhi di tutti, sarebbe sminuirla dire che abbiamo vinto perché ci abbiamo provato di più. Abbiamo vinto perché abbiamo giocato sempre nella loro metà campo, con la difesa alta e perché abbiamo giocato meglio dell'avversario. Non abbiamo concesso nulla al Milan negando loro il palleggio che è la cosa che sanno fare meglio. La mia Inter merita i complimenti”.

Vietato però accontentarsi: “A fine partita Icardi perché ha parlato di continuità e mi è piaciuto, dobbiamo dare continuità di vittorie, l'Inter ha scelto noi per riportare la squadra a livelli importanti che questo pubblico merita e noi dobbiamo dimostrare che hanno scelto bene".

Unica spina l’infortunio a Nainggolan, che salterà Barcellona. E forse non solo: "C'è da valutarlo, starà fuori per un certo periodo, vediamo di capire cos'ha".



SPORTAL.IT | 21-10-2018 23:40