Spalletti possibile erede di Mourinho al Fenerbahce: deve battere la concorrenza di un ex della serie A

Il predecessore di Gattuso sulla panchina dell’Italia contende a Sergio Conceiçao la guida del Fener, in cerca della svolta dopo l'esonero dello Special One

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Potrebbe ripartire dalla Turchia la carriera di Luciano Spalletti: l’ex c.t. è candidato alla panchina del Fenerbahce, alla cerca di un grande allenatore dopo l’esonero di José Mourinho. A contendere l’incarico al tecnico toscano è un altro ex della serie A, Sergio Conceiçao.

Spalletti candidato alla panchina del Fenerbahce

“Se penso a ciò che mi è successo e alla brutta figura che ho fatto credo che debba presentarsi qualcosa di clamoroso”. Così Luciano Spalletti parlava del suo possibile ritorno in panchina qualche settimana fa, riferendosi alla sfortunata parentesi da c.t. della Nazionale italiana. E quell’occasione clamorosa sembra essere già arrivata per il tecnico toscano, che sarebbe tra i principali candidati al ruolo di allenatore del Fenerbahce.

Fener in cerca del successore di Mourinho

A dare la notizia è Sport Mediaset, dopo però che nelle ultime 24 ore diversi giornalisti turchi vicini al club di Istanbul avevano accostato il nome di Spalletti al Fenerbahce. La società gialloblù è infatti alla ricerca di un allenatore straniero di grande personalità e con una carriera importante alle spalle, in grado di raccogliere l’eredità di José Mourinho, esonerato dopo l’eliminazione ai preliminari di Champions League contro il Benfica. Secondo la stampa turca, Spalletti corrisponderebbe in tutto e per tutto all’identikit dell’allenatore cercato dal Fener.

La concorrenza dell’ex Milan Conceiçao

In pole position per l’incarico, però, ci sarebbe attualmente un altro allenatore, reduce da un’esperienza proprio in serie A: si tratta di Sergio Conceiçao, tecnico portoghese che ha allenato il Milan nella seconda metà della scorsa stagione, vincendo la Supercoppa Italiana ma non riuscendo poi a imprimere una svolta all’annata deludente dei rossoneri. Conceiçao è il tecnico scelto da Sadettin Saran, uno dei candidati alla presidenza del Fenerbahce, club che tra pochi giorni eleggerà il suo nuovo massimo dirigente. L’eventuale approdo di Spalletti in Turchia, dunque, è legato all’esito delle elezioni interne al club di Istanbul.

I tecnici italiani in Turchia

Il nome di Spalletti potrebbe dunque aggiungersi alla lunga lista di allenatori italiani che a un certo punto della loro carriera sono andati a lavorare in Turchia. Limitando l’elenco al calcio del terzo millennio, ricordiamo Nevio Scala che firmò col Besiktas nel 2000, seguito da Walter Zenga (Gaziantespor) e Roberto Mancini, alla guida del Galatasaray nel 2013 e poi sostituito da Cesare Prandelli. Più recentemente, sono andati ad allenare in Turchia Francesco Farioli (Alanyaspor e Fatih Karagumruk) e Andrea Pirlo (al Fatih nel 2022/23), oltre a Vincenzo Montella, dal 2023 c.t. della Nazionale dopo essere stato il tecnico di Adana Demirspor. Spalletti dunque sarebbe il primo allenatore italiano del Fenerbahce.