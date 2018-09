Spalletti promuove l'Inter leggera

L’Inter trema per 70’, sfiora l’incubo di infilare la terza partita senza vittoria, ma alla fine vince, anzi dilaga, a Bologna, sbloccandosi anche sul piano psicologico.

Vince e convince? Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', promuove la prova dei suoi: “Dopo aver sbloccato la partita ci siamo sciolti segnando altri due gol molto belli come il primo. Secondo me la prestazione è stata buona, quando non ci sono spazi poi si rischia di subire qualcosa in contropiede, invece noi abbiamo sempre avuto equilibri. Avremmo dovuto sbloccarla prima, ma sarebbe servito più estro e inventiva. Contro squadre che si nascondono come il Bologna bisogna gestire bene la palla, fare superiorità numerica e quando si arriva sulla trequarti andargli dietro la linea difensiva, oggi all'inizio questo ci è mancato".

Il tecnico toscano è soddisfatto anche della prova dell’attacco alternativo, scelta obbligata per l’assenza di Icardi e le non perfette condizioni di Martinez: “Lautaro era a rischio già da ieri, oggi gli si è indurito il muscolo e abbiamo preferito tenerlo a riposo, ma Keita può fare quel ruolo di centravanti, magari con caratteristiche più di movimento".

SPORTAL.IT | 01-09-2018 21:10