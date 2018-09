Spalletti pronto al tour de force

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia della partita contro il Parma, la prima di un tour de force di 7 gare in 21 giorni: "Il gruppo è a posto, non c'è niente di nuovo, nel senso che ci sono problematiche che già conoscevamo, relative alla settimana precedente. Abbiamo trovato tutto quello che avevamo lasciato. La formazione? Qualcuno si è allenato solo stamattina, bisogna vedere la reazione, i dati dell'allenamento e la considerazione delle due partite ravvicinate. Va tenuto conto di tutto".

"Il Parma è una tappa del percorso che abbiamo preparato durante tutta la scorsa stagione. Dobbiamo farci trovare pronti, è quello che siamo andati a cercare e per cui abbiamo sofferto un'intera stagione. Abbiamo un numero di calciatori che ci permette di andare a sopperire, se non succede qualcosa di particolare, a questi turni ravvicinati, a questi periodi in cui si giocherà ogni tre giorni".

"Le valutazioni vanno fatte, bisogna ragionare sulla doppia partita tenendo presente che spesso il risultato di quella precedente ti condiziona un po'. Mi aspetto che i miei calciatori abbiano motivazioni per come l'hanno conquistata e attesa questa Champions, per l'essere in una dimensione non vissuta precedentemente. Mi aspetto grande voglia e grande determinazione. Voglio vedere che buttano tutte le energie mentali e fisiche dentro queste partite".

SPORTAL.IT | 14-09-2018 15:15