Spalletti punge ancora Icardi

Parlare di vittoria più importante della stagione potrebbe voler dire farsi condizionare dal momento al termine di una settimana molto difficile, ma anche considerando le modalità del successo sulla Sampdoria Luciano Spalletti può respirare.

Tre gol in cinque minuti, con il momentaneo pareggio di Gabbiadini che non ha spento l’ardore di un’Inter determinata più che bella.

Il tecnico toscano ha commentato così la gara ai microfoni di 'Sky Sport': "Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ di timore e non dobbiamo dimenticarci che la Sampdoria è forte ed è brava nel far correre a vuoto. Ringrazio i tifosi per il supporto, bellissimi gli applausi dopo l'1-1 per incitarci e per farci ripartire".

Impossibile però non parlare ancora di Icardi, che ha assistito alla partita dalla tribuna con al fianco la moglie-agente Wanda Nara.

Spalletti non perde l'occasione per pungere l'argentino, pur senza polemizzare: "Ho gradito molto la presenza di Mauro in tribuna, ma avrei gradito ancora di più se fosse venuto nello spogliatoio a festeggiare una vittoria così difficile e importante. Lui fa parte di questo gruppo e penso sia felice come noi, ma bisogna che viva con la squadra la felicità di fare questo lavoro, di stare dentro un gruppo così, perché è un buon gruppo. Deve entrare dentro all'emozione di vestire una maglia gloriosa come quella dell'Inter".



SPORTAL.IT | 17-02-2019 21:30