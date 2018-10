Spalletti punge Icardi: 'Voglio di più'

Luciano Spalletti promuove, ma con riserva, la sua Inter parlando ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la fondamentale vittoria in rimonta sul campo del Psv Eindhoven che avvicina la qualificazione agli ottavi di Champions:

“All’inizio abbiamo concesso troppi spazi al Psv, sono forti fisicamente e hanno ottimi colpitori di testa. Comunque abbiamo fatto abbastanza bene – ha detto Spalletti, che poi entra nel merito delle prove dei singoli – Sono contento delle prove di Brozovic, Nainggolan, Politano e Vecino, anche se a centrocampo si poteva giocare qualche palla in modo migliore. Dobbiamo migliorare nella gestione del pallone".

Più approfondita l’analisi della prestazione di Icardi: "Mauro ha caratteristiche precise. In fase di realizzazione non ha punti deboli, è perfetto, ma qualche volta, come nel secondo tempo, deve pensare più a venire incontro come ha fatto nel finale di gara togliendoci da momenti difficili. Quando vuole, sa essere più alto e più grosso di quello che è. Questo lo deve fare più spesso".

SPORTAL.IT | 04-10-2018 00:00