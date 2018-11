Spalletti punge la Juventus

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta, Luciano Spalletti ha voluto mettere in guardia i suoi: "Può essere il massimo coefficiente di difficoltà se pensiamo che domani è l'ultima gara prima della sosta. Farsi ritrovare nella condizione mentale di considerarla un'estensione della Champions è fondamentale".

"I numeri dell'Atalanta sono da alta classifica – ammette il tecnico nerazzurro -. E' una squadra che in quello stadio si esalta. Gasperini fa del bene al mondo del calcio, influisce a rendere più bello e moderno questo sport".

Capitolo formazione: "Rifiateranno quelli che hanno giocato di più. Brozovic come minutaggio e come extra che ci mette è quello che ha fatto più strada. Però è quello che lega il gioco dalla linea di metà campo fino in cima alla Curva Nord, valuteremo se avrà recuperato completamente. Borja Valero è del tutto a posto mentre è difficile che Nainggolan sia della partita".

In chiusura, un parere sulla mano all'orecchio di Mourinho: "Lui stesso ha detto nel post che a freddo non lo rifarebbe. Poi ci sono pressioni emotive, soprattutto in certe partite e il rischio di cadere in certe reazioni c'è. Finché si resta su fatti di questo livello si sta nello spettacolo. Se però stuzzichi il leone, il leone ruggisce".

SPORTAL.IT | 10-11-2018 13:40