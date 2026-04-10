Massimo Giletti approva con entusiasmo. Il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti con la Juventus fino al 30 giugno 2028: tecnico e dirigenza hanno concordato ogni cosa e si sono allineati con facilità. Le parti hanno chiuso la trattativa nei giorni scorsi e, con ogni probabilità, nella giornata di oggi arriverà il comunicato ufficiale.

A prescindere da tutto, la volontà è stata sempre quella di proseguire insieme l’esperienza iniziata il 30 ottobre dello scorso anno, dopo l’esonero di Igor Tudor. E l’amministratore delegato Damien Comolli, il Director of football strategy Giorgio Chiellini, insieme al direttore sportivo Marco Ottolini, hanno dato seguito alle parole pronunciate in questi mesi arrivando all’accordo totale col 67enne allenatore di Certaldo.

Spalletti è la speranza cui aggrapparsi

Che incassa anche l’endorsment del giornalista Massimo Giletti, al timone del programma ‘Lo stato delle cose’ in onda su Rai 3, tifoso juventino della prima ora.

“Chi fa i miracoli con la stessa squadra con cui tutti gli altri hanno fallito è già di per sé la mia risposta. È rimasta uguale negli undici, ad eccezione di Jonathan David in alcune occasioni, e continua a dare la sensazione di essere ben diversa da quella gestita in passato dagli ultimi allenatori della Juventus. Mi sembra l’unica speranza a cui aggrapparsi per costruire una nuova Juventus”.